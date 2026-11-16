El Club de Pesca Deportiva Las Flores llevó adelante el 1° Mini Torneo de Boyas Luminosas, con una destacada participación de pescadores y una jornada de pesca deportiva en la Laguna del Parque Plaza Montero. El certamen se desarrolló el sábado 14 de noviembre, en el sector del Murallón de la Laguna del Parque Plaza Montero, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, reuniendo un total de 61 cañas inscriptas. Durante las tres horas de competencia se registraron un total de 9 capturas, las cuales fueron debidamente pesadas y posteriormente devueltas al agua, reafirmando el compromiso de la institución con la pesca deportiva responsable y el cuidado de nuestros recursos naturales.

RESULTADOS DEL TORNEO

🥇 1° PUESTO: SILVIO CASTRO

– Especie: Bagre

– Peso: 1,330 kg

– Premio: $472.500

🥈 2° PUESTO: MARÍA LUCHA

– Especie: Bagre

– Peso: 685 gramos

– Premio: $126.500

🥉 3° PUESTO: EZEQUIEL VÉLEZ

– Especie: Tararira

– Peso: 545 gramos

– Premio: $31.500

AGRADECIMIENTOS Desde el Club de Pesca Deportiva Las Flores queremos agradecer a todos los participantes que acompañaron esta primera edición del Mini Torneo de Boyas Luminosas, así como también a quienes colaboraron en la organización, fiscalización y desarrollo de la jornada. La importante convocatoria y el entusiasmo de los pescadores nos motivan a continuar impulsando actividades que fomenten la pesca deportiva, el encuentro entre aficionados y el cuidado de nuestros espacios naturales. ¡Muchas gracias a todos por ser parte de esta gran jornada!

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