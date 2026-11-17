El verde se impuso por 2 a 1 sobre Atlético Las Flores y llegará mejor posicionado a la revancha del próximo domingo. Patricio Peñalva en el minuto 90 convirtió el gol del triunfo del conjunto que dirige Gonzalo Aparicio.

(Por Flavio Iacomini)

Gran victoria de El Taladro ayer domingo por la tarde en el estadio del Centro de Educación Física N° 6.

Con goles de Juan María López a los 14 minutos de primer tiempo y de Patricio Peñalva a los 45 de la etapa complementaria, el conjunto de avenida Independencia terminó ganando el primer cruce de semifinales del campeonato oficial Clausura 2026.

Antes, a los 8 minutos de iniciado el encuentro, Atlético se había puesto en ventaja con la conversión de Nahuel García. El mediocampista rojinegro había recibido un pase magistral de Jonatán Ferreira que lo dejó solo frente al arquero Juan Gaimaro.

El empate rápido de Juan María López, que de espaldas al arco peinó una pelota que combada se clavó por arriba del arquero Manuel Lacoste, dejó todo igual y el partido ganó en paridad.

En la etapa complementaria, las cosas no variaron demasiado a pesar que Atlético tuvo mayor tenencia de la pelota durante varios momentos. El Taladro mostró lo suyo en ofensiva y en la contra del final el “Pato” Peñalva consiguió el gol de la victoria que obliga ahora a Atlético Las Flores a que solo pueda pasar a la final si logra un triunfo.

El verde, con el empate, en los restantes 90, se aseguraría su pasaporte a la tan ansiada final del certamen oficial Clausura 2026.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martín Dupoey, Ignacio Maciel, Agustín Alcaráz, Enzo Fuchila, Luciano López, Nahuel García, Jonatán Ferreira, Santiago Gardella, Jano Piarrasteguy. Relevos: Joaquín Bastien, Juan Ledesma, Enzo Ocampo, Nelsón Franco, Alexis Franco, Javier Fuchila, Maximiliano Iacomini. D.T: Gastón Aparicio. Ayudantes de campo: Lautaro Maderna y Sergio Bastin . P.F: Julio Hemem.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Valentín Depollier, Alexis Espíndola, Gianfranco Manrique, Braian Delgado, Santino Rodríguez, Santiago Orlando, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardoso, Juan Francisco Cazes, Vicente Carricart, Francisco Negrete, Valentín Fernández, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de camp: Juan Cazes y Fernando Di Pasquo.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Ramiro Domínguez y Andrés Acosta.

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