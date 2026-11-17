El SABIA-Mar, desarrollado con tecnología argentina, atraviesa sus etapas de pruebas en Bariloche. Su lanzamiento está previsto para 2027 y permitirá observar nuestros océanos desde el espacio. Argentina está cada vez más cerca de dar un nuevo paso en su desarrollo espacial. Y esta vez, el objetivo no es mirar hacia las estrellas, sino observar desde el espacio algo quetenemos mucho más cerca: nuestro mar y sus recursos naturales. Se trata del satélite argentino SABIA-Mar, cuyo nombre significa Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar. Este proyecto es desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, conocida como CONAE, junto con la empresa argentina INVAP y otras instituciones científicas y tecnológicas de nuestro país. La novedad es que este lunes 16 de noviembre se conocieron nuevos detalles de los avances del proyecto, durante una visita de autoridades nacionales a las instalaciones de INVAP, en San Carlos de Bariloche. ¿Y para qué servirá este satélite? Fundamentalmente, para estudiar nuestros océanos, las costas y también los cuerpos de agua continentales. Sus cámaras especiales permitirán observar el color del agua y obtener información sobre el fitoplancton, esos pequeños organismos que constituyen la base de buena parte de la vida marina. Pero también podrá proporcionar datos útiles para conocer la calidad del agua, estudiar los ecosistemas y contribuir al aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros. Además, la misión incorpora capacidades que podrán colaborar con la vigilancia marítima y

la protección de nuestros recursos naturales. Y hay otro aspecto que merece destacarse: gran parte de esta tecnología se desarrolla en la Argentina, con participación de científicos, ingenieros, técnicos y empresas nacionales.

Actualmente, el satélite atraviesa una etapa de ensayos muy exigentes. Se lo somete a condiciones de vacío y temperaturas extremas para comprobar que pueda funcionar correctamente una vez que llegue al espacio. También se realizan pruebas de sus cámaras y de los sistemas que permitirán controlarlo desde la Tierra. El lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027, siempre que se completen satisfactoriamente las pruebas pendientes.

Fuentes: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), INVAP y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

About The Author