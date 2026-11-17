Del miércoles 11 al sábado 14 de noviembre, la ciudad de Mar del Plata recibió una nueva edición de las Jornadas Deportivas Interdepartamentales de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro que volvió a convocar a miles de profesionales en torno al deporte, la integración y el compañerismo. Con más de 4.500 participantes, la convocatoria reafirmó el crecimiento sostenido de esta iniciativa organizada anualmente por la Comisión de Deportes del COLPROBA, que reúne a representantes de los 20 Colegios Departamentales. En la disciplina fútbol (Categoría Súper Senior), el combinado del Colegio de Abogados de Azul se consagró campeón al vencer en la final 4-1 a Lomas de Zamora. Integraron el plantel los Dres. Fabián Patronelli, Pablo Iparraguirre y Marcelo Gennuso. ¡Felicitaciones!.

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