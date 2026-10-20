La otra cara de la moneda: Responde el titular del inmueble demolido

Como es de costumbre, FM ALPHA se ha basado en escuchar todas las voces, precisamente cuando hay temas que nos abarca a todos los florenses. Luego de observar distintas versiones, faltaba seguramente la principal, la del titular del inmueble en cuestión que fue demolido. Por esto, le solicitamos un informe a Juan Francisco Loustau que fue quien compro el añejo edificio de Av. Gral Paz y 25 de Mayo.

“Buen día chino, te cuento resumidamente porque se realizó la demolición parcial de la esquina de Av. Gral Paz y 25 de Mayo.

En noviembre de 2025 tomé posesión del inmueble, y casi en forma inmediata empecé a recibir quejas de vecinos y transeúntes por el estado del inmueble y el peligro que representaba caminar por esas veredas.

Hago ver el inmueble por dos arquitectos y me informan que la pared sobre 25 de mayo esta fuera de plomo hacia la calle, la ochava quedo muy afectada después de recibir el impacto de un auto que se salió de control y choco fuertemente contra la esquina.

En base a lo que me informan los Arquitectos es que presento la primera nota solicitando permiso de demolición por riesgo de derrumbe, (tener presente que hay un colegio a media cuadra y la vereda de Av. Gral Paz tiene mucha circulación hasta pasado el mediodía).

Se corrió traslado a la Comisión de Patrimonio Histórico, la cual se expidió de manera favorable y el secretario de obras públicas de ese momento autorizo la demolición parcial.

En el mes de junio de este año vecinos de esta Ciudad denuncian en la municipalidad que el inmueble representa un riesgo para los transeúntes y solicitan su inmediata intervención. Inspectores municipales constataron efectivamente el estado del inmueble y tomaron muestras fotográficas que se encuentran dentro del expediente correspondiente.

Ante esta nueva situación presento una segunda solicitud de demolición, la cual es aprobada por el nuevo secretario de Obras Públicas.

La demolición en cuestión se realizó el pasado lunes feriado, para los que especulan que se hizo a escondidas no es así, se realizó el día feriado porque hay muy poca circulación y la actividad comercial y educativa está cerrada.

Todo esto que informo consta en los expedientes abiertos en la municipalidad.

Con la demolición parcial del inmueble se evitó que cualquier transeúnte pueda salir lastimado, era inevitable demoler por el estado de conservación que tenía el inmueble…” Afirma Juan Francisco Loustau en exclusiva para FM ALPHA.

About The Author