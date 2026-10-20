BM – martes 20 de octubre

IMPORTANTE JORNADA COOPERATIVA EN LAS FLORES Con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, el Movimiento Cooperativo de Las Flores llevó a cabo el cierre de la edición 2026 de su tradicional Concurso Escolar Cooperativo, un certamen con más de una década de trayectoria dedicado a fomentar los valores de solidaridad, ayuda mutua y asociativismo entre los jóvenes de 5º año de las escuelas secundarias. Tras atravesar las etapas teóricas y formativas, el encuentro culminó con la Teatralización en el Teatro Español y cierre en las instalaciones del estadio del CEF Nº 6. El evento contó con un destacado acompañamiento institucional, estuvieron presentes Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC); Facundo Villalba, director de Fiscalización del IPAC; Gustavo Casciotti, presidente de APYME y consejero administrador del Banco Credicoop Mar del Plata; y Juan Miguel Martín, consejero de ACOFAR, FECOFAR y COOPERAR. El movimiento cooperativo local tuvo una sólida representación a través de las autoridades de las entidades organizadoras y promotoras del certamen, entre ellos el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores, el presidente de la Cooperativa Contex y el presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop.

La realización y el éxito de esta gran convocatoria fueron posibles gracias al constante acompañamiento de la Jefa Distrital, Marcela Ferrari: del equipo de inspectores de enseñanza, Consejeros escolares y la organización del cierre recreativo a través de la Inspectora de Educación Física, estudiantes y profesores; todos ellos articularon los esfuerzos organizativos y pedagógicos para posibilitar la participación activa de los establecimientos educativos.

Antes de finalizar la jornada, Juan Miguel Martín, realizó la entrega formal de juegos cooperativos a todas las escuelas participantes, un recurso didáctico para continuar trabajando las dinámicas de grupo en las aulas. Con esta acción se dio por concluida una nueva edición del certamen, consolidando una vez más la alianza entre el Movimiento Cooperativo y el sistema educativo local.

JUEGOS BONAERENSES: YA COMENZARON LAS COMPETENCIAS EN MAR DEL PLATA Los representantes de Las Flores comenzaron este martes 20 a participar en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata. La Jornada Inaugural tuvo lugar ayer por la tarde con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein en el Acto que estuvo encabezado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otras autoridades y tuvo como cierre el show de Tiago PZK.

En dicho momento, Las Flores estuvo representada por la palista Francisca Ábrego. La delegación florense – integrada por participantes y profesores de distintas disciplinas y categorías, junto a los responsables de las diversas áreas – partieron ayer desde nuestra ciudad y se encuentran alojados en el Hotel 13 de Julio. Las distintas competencias de jóvenes, adultos mayores y discapacidad en cultura y deportes serán hasta el viernes 23.

SE REALIZARÁ EL CONVERSATORIO “LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS” El próximo jueves 29 de octubre se llevará a cabo el Conversatorio: «Lactancia y alimentación en los primeros años».

Será en el Jardín Maternal Comunitario “Eva Perón”, ubicado en Av. Alvear esquina Pasteur, a las 13 horas. El conversatorio estará a cargo de la puericultora Agustina Iugovich y la licenciada en nutrición, Juliana Calandrelli.

La actividad se desarrolla en marco de las acciones a partir de la iniciativa MUNA-UNICEF.

SALUD MENTAL: ACTIVIDAD JUNTO A VECINOS EN PLAZA MITRE En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se realizó una actividad abierta a la comunidad en la Plaza Mitre. Durante la misma, se llevaron a cabo instancias de juego con los y las participantes, además de un espacio de escucha compartida entre vecinos y vecinas.

Resulta fundamental construir espacios de encuentro donde se reflexione respecto a la salud mental y se resalte la importancia de su construcción colectiva.

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