Torneo Clausura: Juventud Unida y Barrio Traut se ponen al día

Se trata del encuentro que completará la sexta fecha del certamen de primera división. El partido debía jugarse el domingo 11 pero fue suspendido por las adversas condiciones climáticas. Se disputará este miércoles a las 21hs. en el estadio de 25 de Mayo y Azul. Por su parte, en la tarde de hoy martes se disputó el cotejo pendiente (también por la fecha 6) de Fútbol Femenino entre El Hollín y El Taladro. Fue empate 1-1 con goles de Lucrecia Guerrero para las «carboneras» mientras que Fernanda Andrade anotó para las verdes.

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