21 de octubre de 2026

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La Buena Noticia: «Salta libre de cataratas», se realizaron nuevas cirugías y más vecinos recuperan su visión

5 horas atrás Fm Alpha

La Municipalidad de Salta, junto a la Fundación Saravia Olmos, continúa desarrollando el programa “Salta Libre de Cataratas”, una iniciativa que permite que vecinos de distintos puntos de la ciudad accedan de manera gratuita al diagnóstico, los estudios y las cirugías para tratar esta enfermedad ocular. En esta oportunidad, se realizaron nuevas intervenciones quirúrgicas a pacientes que fueron previamente evaluados y diagnosticados en los distintos dispositivos municipales de atención. Candelaria Solá, profesional de la Fundación Saravia Olmos, explicó que el programa contempla un seguimiento integral de cada paciente. “Junto con la Municipalidad de Salta y la Fundación estamos llevando adelante la campaña Salta Libre de Cataratas. Seleccionamos a los pacientes con ese diagnóstico y se les realiza la cirugía en la clínica”, señaló. La profesional detalló que los equipos de salud realizan inicialmente las evaluaciones en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), donde los vecinos son examinados y diagnosticados. Posteriormente, los pacientes continúan con los estudios preoperatorios y reciben las indicaciones necesarias antes de la intervención. Las cirugías tienen una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos y, tras la operación, los pacientes regresan a sus hogares el mismo día con la medicación correspondiente. El seguimiento incluye controles posteriores para acompañar la recuperación y garantizar una correcta evolución. Para muchos de los beneficiarios, acceder a esta intervención representa la posibilidad de recuperar autonomía y mejorar significativamente su calidad de vida. Uno de los pacientes destacó que hacía años esperaba poder operarse. “Ya no veía nada de un ojo y ahora tengo esperanza. Me tengo que operar el otro también, porque los dos están afectados, pero por lo menos ya pude operarme de uno”, expresó.

Fuente: Salta Municipalidad

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