Con goles de Agustín Montenegro de penal y de Luis Urruchua, el equipo de Aquiles Rafeca venció a los ferroviarios por 2 a 1 en un partido disputado ayer domingo en el CEF N° 6. Los Albiverdes, en el año de su centenario, vuelven a llegar a una final. Ahora, en partido y revancha, jugarán con Atlético Las Flores el encuentro de la pelea por el título, un logro que el “Depor” no consigue desde hace 17 años.

(Por Flavio Iacomini)

Foto Jony Agostino

Disipadas las peleas y discusiones del final donde la “pica” entre dos futbolistas de un lado y del otro venía del final del anterior partido en cancha ferroviaria, Juventud Deportiva fue todo festejo en la tarde dominguera florense a pleno sol donde el equipo de avenida Del Carmen consiguió nada mas ni nada menos que el pasaporte a la final del Campeonato Oficial Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026.

El club florense de camiseta blanca y verde, que en el inicio del mes de pasado cumplió 100 vida de vida institucional, honró su propia historia de esfuerzos y logros compartidos y esta vez dejó en el camino a Ferrocarril Roca, otro club florense con historia que venía de ganar cuatro campeonatos oficiales consecutivos de primera división.

Una mano fortuita de un defensor ferroviario a los 6 minutos de juego, derivó en el penal cobrado por el árbitro saladillense Fernando Alvarez.

Agustín Montenegro definió muy bien a la izquierda de Walter Jaime y puso el 1 a 0. Ferro sintió el impacto y salió en búsqueda de la igualdad, pero se encontró con un Juventud Deportiva que brindó pelea en todas sus líneas y en donde la seguridad de su arquero Valentín Odera Boeto volvió a destacarse.

Con la experiencia y firmeza de Fernando Carrera, bien acompañado por Jeremías Cárdenas por la derecha y por Valentín Bianchini recostado más hacia la izquierda, el fondo del conjunto Albiverde exhibió seguridad defensiva donde también contribuyeron Facundo Valdéz, Gianluca Iacomini y Nicolás Dierick desde la mitad de la cancha para que los ferroviarios llegaran siempre incomodos a las posiciones ofensivas.

Solo Lucas Valdez, logró perforar en el primer cuarto de hora la banda izquierda al ganar las espaldas y su remate fue desviado al córner por el arquero Odera Boeto.

Con Damián Petreigne de enganche y con un activo Agustín Montenegro, Juventud Deportiva logró preocupar siempre al fondo albiceleste que debió cuidarse de la aceleración y el dribling tanto de Lus Urruchúa como de Cristian Gómez.

Los intentos en ataque del conjunto ferroviario, tuvieron solidas respuestas del conjunto Albiverde qué en el segundo tiempo, en una contra a los 20 minutos volvió a encontrar el gol tras una gran definición del mencionado antes Luis Urruchua.

El delantero definió a la izquierda del arquero Jaime que nada puso hacer para impedir que la pelota muriera en la red y que todo termine en el loco festejo de los jugadores del Depor .

Ferro descontó a los 24 y le puso pimienta al partido. Mauro López casi lo empató a los 32, al rematar de derecha, pero la pelota pegó en el travesaño.

Desde allí con el equipo de Diego Rodríguez al ataque en la búsqueda de la igualdad y con Deportiva que con inteligencia y actitud cerró los caminos, el partido ganó en emotividad, pero ya se vislumbraba que la clasificación del Depor estaba a la vuelta de la esquina.

Mas allá de las peleas y corridas del final, cuando Alvarez decretó el cierre del encuentro en el minuto 98, después fue todo festejo del plantel de Juventud Deportiva con toda su gente que en buen número lo acompañó al estadio de la avenida San Martín.

Los Loros, desde el año 2009, que no ganan un campeonato oficial. El próximo domingo ante Atlético Las Flores, luego de 17 años de espera, tendrán de nuevo la gran ilusión de la pelea por el máximo título del futbol florense.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boeto, Fernando Carrera, Valentín Bianchini, Jeremías Cárdenas, Nicolás Dierick, Facundo Valdéz, Agustín Montenegro, Gianluca Iacomini, Luis Urruchúa, Damián Petreigne, Cristian Gómez. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Marcos Corvalán, Franco Gallardo, Nicolás Bertini, Braian Lorenzo, Gonzalo Martel. D.T: Aquiles Rafeca. Ayudante de campo: Martín Saurel.

Ferrocarril Roca: Walter Jaime, Facundo Díaz, Martín Araujo, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Santiago Magno, Lucas Valdéz, Estanislao Iglesias, Carlos López, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Valentino García, Mateo Caputo, Tomás Guerrero, Leonel Barceló, Luis María Suarez. Mauro López, Dylan Russo. D.T. Diego Rodríguez. Ayudante de Campo: Marcelo Bertini.

Arbitro: Fernando Alvarez (Saladillo). Asistentes: Andrés Acosta y Ramiro Domínguez.

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