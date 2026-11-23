(foto archivo) El Jardín Botánico «Héctor G. Crispiani» abrió sus puertas este domingo en el marco de «La Noche de los Museos», recibiendo a vecinos y visitantes que se acercaron a recorrer y disfrutar de este espacio tan característico y querido de nuestra ciudad. Fue una oportunidad para conocer y valorar la diversidad de especies vegetales, disfrutar de la naturaleza y redescubrir uno de los espacios verdes que forman parte de nuestro patrimonio local. Todo el equipo del Jardín fue reconocido por el trabajo y la dedicación con que prepararon el espacio para recibir a la comunidad y compartir aquello que lo hace tan especial. La Noche de los Museos continúa hasta el sábado 28 de noviembre, con nuevas propuestas en distintos espacios de nuestro partido.