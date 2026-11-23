El Jardín Botánico recibió a muchos visitantes en el marco de «La Noche de los Museos»
(foto archivo) El Jardín Botánico «Héctor G. Crispiani» abrió sus puertas este domingo en el marco de «La Noche de los Museos», recibiendo a vecinos y visitantes que se acercaron a recorrer y disfrutar de este espacio tan característico y querido de nuestra ciudad. Fue una oportunidad para conocer y valorar la diversidad de especies vegetales, disfrutar de la naturaleza y redescubrir uno de los espacios verdes que forman parte de nuestro patrimonio local. Todo el equipo del Jardín fue reconocido por el trabajo y la dedicación con que prepararon el espacio para recibir a la comunidad y compartir aquello que lo hace tan especial. La Noche de los Museos continúa hasta el sábado 28 de noviembre, con nuevas propuestas en distintos espacios de nuestro partido.