Imaginate mandar un mensaje un lunes a la mañana y que recién llegue el martes. Si te contestan enseguida, la respuesta te llega el miércoles. Ese es el tiempo que hoy necesita la NASA para comunicarse con la Voyager 1, la nave que más lejos ha llegado en la historia. El miércoles 18 de noviembre, después de más de 49 años de viaje, la sonda alcanzó una distancia de 25.900 millones de kilómetros. La NASA confirmó el hito al día siguiente. A esa distancia, una señal de radio, que viaja a la velocidad de la luz, tarda 24 horas en llegar a la Tierra. Por eso se dice que la Voyager está a un día luz de nosotros. La Voyager 1 despegó en 1977. Pasó cerca de Júpiter y Saturno y nos mandó imágenes que permitieron estudiar esos planetas y sus lunas con un nivel de detalle inédito para la época. En 1990, giró su cámara para mirar hacia atrás y tomó una de las fotos más famosas de la exploración espacial. Vista desde unos seis mil millones de kilómetros, la Tierra era apenas un punto azul pálido. En 2012, la Voyager se convirtió en la primera nave en entrar en el espacio interestelar. Según el comunicado de la NASA, desde el 14 de noviembre la nave dejó de enviar datos científicos y de ingeniería. Sus antenas en Tierra todavía captan la señal de radio de la sonda. Con esa señal y los cálculos de trayectoria, el equipo pudo confirmar el récord mientras investiga la falla. Y hay algo más que la Voyager lleva desde que salió de la Tierra. Es un disco de cobre bañado en oro, con imágenes y sonidos de nuestro planeta, preparado por si alguna vez alguien lo encuentra. Casi medio siglo después del despegue, todavía recibimos la señal de esa nave que salió de acá llevando consigo un retrato de la Tierra.

Fuente: NASA

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