En un partido vibrante, le ganó a El Taladro 2 a 0 con dos goles de Jonatán Ferreira y de esta manera, el equipo de Gastón Aparicio disputará el título del Clausura 2026 ante Juventud Deportiva. Los rojinegros festejaron con su gente la tan ansiada y esforzada clasificación a la instancia decisiva del campeonato organizado por la Liga de Fútbol de Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

(Foto: Jonny Agostino)

La derrota por 1 a 0 del domingo en el CEF N° 6 ante El Taladro, obligó a Atlético Las Flores a salir desde el vestuario solo pensando en el arco de su rival. Esa actitud, sumado al buen juego y talento de sus futbolistas, finalmente derivó en la tan ansiada clasificación del equipo de avenida Rivadavia a la gran final del Clausura 2026.

A los 22 del primer tiempo, Jony Ferreira, recibió el pase de Ariel Urruchua. Enganchó hacia adentro y definió abajo, de derecha, contra el poste derecho del arquero Juan Gaimaro. Este gol del delantero rojinegro, igualaba la serie pero todavía no daba garantías.

El Taladro, con un inspirado Juan María López en ofensiva, sumado a la habilidad de Wenceslao Rivas, lo complicó de a ratos al rojinegro y por esto el verde estuvo cerca del empate. Las buenas salidas del arquero de Atlético Manuel Lacoste, de gran noche, contribuyeron para que la igualdad no sucediera.

No obstante, el equipo que dirige Gastón Aparicio, volvió a mostrar sus virtudes de posesión del balón y de un juego de precisión en el manejo de la pelota con Enzo Fúchila como estratega, bien acompañado por Santiago Gardella y por Nahuel García por la derecha y con Ariel Urruchúa por la izquierda.

El talento de Jony Ferreira y la velocidad de Jano Pairrasteguy, también fueron claves para hacer retroceder a El Taladro durante varios momentos del partido. A esto se le sumó las pasadas por izquierda de Ignacio Maciel que también fueron incisivas. Precisamente, en el segundo tiempo, le cometieron penal a “Nacho” Maciel en una escalada en el área por la derecha y el remate desde los doce pasos fue muy bien ejecutado por Jonatán Ferreira que se fue a festejarlo con toda su gente.

El Taladro salió desesperado por el descuento que lo llevaba a los penales y en una escapada de Juan María López a los 36 minutos del segundo tiempo., Juan Ignacio Ledesma, lo bajó al nueve verde antes de ingresar al área y el árbitro Luciano Macencio cobró la infracción y la expulsión del defensor por ser el último hombre.

Se ejecutó el tiro libre y la pelota pegó en la mano de un jugador de Atlético y fue penal. Lo pateó Alexander Mendivil y Manuel Lacoste, con una gran tapada impidió la caída de su valla.

Los simpatizantes de Atlético Las Flores, no pararon de festejar la secuencia del juego que fue decisiva para que el club de avenida Rivadavia llegara con vida al minuto 95, cuando el árbitro Macencio determinó el final del partido.

Cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes rojinegros se aunaron en un sostenido festejo que depositó al centenario club florense en otra final, luego del recordado título del año 2022.

En 180 minutos de juego y ante Juventud Deportiva, Atlético Las Flores tendrá la gran posibilidad de disputar la gran final del apasionante Campeonato Clausura 2026 del futbol florense. Para no perdérselo.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martín Dupoey, Ignacio Maciel, Luciano López, Enzo Fuchila, Juan Ignacio Ledesma, Jano Piarrasteguy, Nahuel García, Jonatán Ferreira, Santiago Gardella, Ignacio Maciel. Relevos: Joaquín Bastién, Agustín Alcaráz, Alexis Franco, Nelson Franco, Nahuel Ramos, Enzo Ocampo, Maximiliano Iacomini. D.T: Gastón Aparicio. Ayudantes de campo: Sergio Bastien y Lautaro Maderna. P.F: Julio Hemen. Médico: Leonardo Weis.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Valentín Depollier, Mateo Cantet, Gianfranco Manrique, Braian Delgado, Santino Rodríguez, Santiago Orlando, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Santino Bertholet, Juan Pedro León, Vicente Carricart, Alexander Mendivil, Segundo Cuburú, Bruno Gómez, Tomás Aparicio. D.T. Gonzalo Aparicio. Ayudante de campo: Juan Cazes.

Arbitro: Luciano Macencio. Líneas. David Guzmán y Ariel Zapettini.

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