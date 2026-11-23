Este lunes es feriado nacional al conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual (no residuos secos). Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Mafren (Avda. San Martín 287 – Teléfono: 450783).

About The Author