Tras casi dos años de reclamos, reunir miles de firmas, movilizaciones y no encontrar respuestas en el Municipio de Monte, vecinos, estudiantes y trabajadores se movilizaron días pasados a La Plata y presentaron notas ante las autoridades del Ministerio de Transporte y el gobernador, Axel Kicillof. Esta problemática que ya lleva dos años y perjudica a vecinos de San Miguel del Monte, Abbott, Berra, Zenón Videla Dorna y localidades y parajes de la zona, volvieron a exigir una solución definitiva para el servicio de transporte entre Monte y Cañuelas. Denuncian que la escasa frecuencia de colectivos y la reducción de servicios ferroviarios los mantienen prácticamente aislados. Actualmente, el servicio de la línea 502 cuenta con apenas tres frecuencias diarias de lunes a viernes y no funciona los fines de semana ni los feriados. Esta situación afecta directamente la vida cotidiana de cientos de personas que necesitan trasladarse por motivos laborales, educativos, de salud y para asistir a sus familiares. El panorama se agrava por la reducción de los servicios ferroviarios. En mayo de 2025 fueron eliminados dos trenes fundamentales que conectaban Monte con Cañuelas, los de las 10:40 y las 17:00 horas. Además, los servicios que continúan funcionando sufren cancelaciones sin previo aviso. Los vecinos remarcan que Cañuelas constituye el principal nexo de conexión con la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, por lo que la falta de transporte limita seriamente las posibilidades de trabajar, estudiar, acceder a la salud y desarrollar una vida cotidiana con normalidad. «No podemos seguir esperando. Necesitamos una solución definitiva que nos permita tener una vida digna a través del derecho al transporte», expresan en la presentación. El derecho a trasladarse no puede seguir esperando.

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