En el marco del evento «La Noche de los Museos» y con el objetivo de seguir construyendo memoria colectiva y acercar la historia reciente a los vecinos, se llevará a cabo una nueva jornada de puertas abiertas en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “Ex Brigada de Investigaciones de Las Flores” . La actividad tendrá lugar hoy, martes 24 de noviembre, en el horario de 18:00 a 21:00 , en la sede ubicada en Avellaneda 705 (esquina Pueyrredón) . Habrá visitas guiadas a cargo de integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores. A través del recorrido, se abordará la historia del edificio, su funcionamiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar y el proceso de recuperación como sitio de memoria. También se exhibirá material documental centrado en la historia del lugar y en los relatos y memorias que allí se preservan.