El talentoso jugador rojinegro habló con la 91.5 luego de que el rojinegro diera vuelta la serie ante El Taladro y vuelva a jugar una final luego de cuatro años. «Muy felices con este presente pero todavía no ganamos nada. Fuimos corrigiendo errores durante el campeonato y hoy podemos decir que estamos en la final que es algo soñado», señaló «El paisa». Sobre las semifinales con el verde, Urruchúa dijo que «fue duro aunque en la ida nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Por suerte, el domingo pudimos reaccionar y creo yo que lo ganamos bien». Finalmente, al hablar de Juventud Deportiva, su rival en la lucha por el título, el mediocampista dijo que «ellos son un gran equipo. Los conocemos bien. Será muy parejo».

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