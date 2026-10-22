Choque entre dos camiones en la Ruta 3 Km 206

Un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones se registró en la tarde de ayer miércoles en el kilómetro 206 de la Ruta Nacional 3. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre el préstamo de la banquina y dos personas fueron trasladadas al hospital de Las Flores. Según la información oficial, el siniestro involucró a un camión Iveco 170E22, que circulaba con un acoplado marca Salto, conducido por Alejandro Javier Tissot, de 55 años, y a un camión Volkswagen 17280, con un acoplado marca El Fierro, conducido por Julián Uriel Ponce, de 19 años, quien viajaba acompañado por Esteban Nahuel Barreiro, de 22 años. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron. El camión Iveco quedó sobre la calzada, en la mano descendente, mientras que el Volkswagen terminó volcado sobre el préstamo de la ruta. Ponce y Barreiro fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Las Flores y personal policial de Vial Las Flores, mientras que el tránsito fue asistido en la zona.

Fuente: Noticias de Azul

About The Author