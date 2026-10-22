BM – jueves 22 de octubre

22 de octubre de 2026

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JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN PARDO En el marco de Octubre Mes Rosa, se llevó a cabo una jornada de visualización y prevención del cáncer de mama en el paraje Pardo de la mano de LALCEC, Flores Rosas y vecinas del paraje. Desde la Secretaría de Salud Pública se agradece el compromiso de Celeste Ramos, enfermera del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pardo, por el compromiso y la dedicación que aporta al sistema de salud. Siempre es importante hablar de estos temas, brindar información, generar un referente donde evacuar dudas y poder hacer una red de derivación ante cualquier emergente.

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