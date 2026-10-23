BM – viernes 23 de octubre

LLEGA EL DÍA: ESTE SÁBADO 24 SE INAUGURA EL SKATE PARK DE LAS FLORES Este sábado 24 se inaugura el Skatepark de Las Flores, un espacio pensado por y para las juventudes, donde el deporte urbano y el encuentro se suman a la ciudad. La jornada, en Av. Pellegrini y calle 25 de Mayo, comenzará a partir de las 11 horas con música, pista libre y emprendedores mas foodtrucks para compartir en familia y con amigos. En tanto a las 15 horas se desarrollará el Acto. Además, habrá distintas intervenciones; exhibiciones en vivo con skaters y bikers invitados y DJs toda la tarde acompañando con el mejor ritmo. Este nuevo predio nace para dar respuesta al crecimiento de los deportes sobre ruedas en nuestra ciudad, garantizando un lugar moderno, seguro e inclusivo para rollers, BMX y skate. Se invita a toda la comunidad y a quienes quieran acercarse con su tabla, bici o simplemente con el mate a ser parte de esta fiesta.

CONCURSO FOTOGRÁFICO «ENFOQUE FLORENSE»: SE EXTIENDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES La Dirección de Cultura de la ciudad de Las Flores informa que se extiende hasta el próximo viernes 30 de octubre la fecha para la recepción de imágenes para participar del 2° Concurso Fotográfico “Enfoque florense”.