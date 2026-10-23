BM – viernes 23 de octubre
LLEGA EL DÍA: ESTE SÁBADO 24 SE INAUGURA EL SKATE PARK DE LAS FLORES Este sábado 24 se inaugura el Skatepark de Las Flores, un espacio pensado por y para las juventudes, donde el deporte urbano y el encuentro se suman a la ciudad. La jornada, en Av. Pellegrini y calle 25 de Mayo, comenzará a partir de las 11 horas con música, pista libre y emprendedores mas foodtrucks para compartir en familia y con amigos. En tanto a las 15 horas se desarrollará el Acto. Además, habrá distintas intervenciones; exhibiciones en vivo con skaters y bikers invitados y DJs toda la tarde acompañando con el mejor ritmo. Este nuevo predio nace para dar respuesta al crecimiento de los deportes sobre ruedas en nuestra ciudad, garantizando un lugar moderno, seguro e inclusivo para rollers, BMX y skate. Se invita a toda la comunidad y a quienes quieran acercarse con su tabla, bici o simplemente con el mate a ser parte de esta fiesta.
CONCURSO FOTOGRÁFICO «ENFOQUE FLORENSE»: SE EXTIENDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES La Dirección de Cultura de la ciudad de Las Flores informa que se extiende hasta el próximo viernes 30 de octubre la fecha para la recepción de imágenes para participar del 2° Concurso Fotográfico “Enfoque florense”.
El certamen está destinado a profesionales y/o aficionados florenses de la fotografía artística.
La inscripción en el Concurso tiene por objeto estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural de nuestra Ciudad. El tema del presente concurso es libre, aunque las tomas deben ser específicas del Partido de Las Flores. Existen dos categorías:
Menores: hasta 18 años
Mayores: 18 años en adelante.
Para acceder a las Bases completas, ingresar a https://lasflores.gob.ar/concurso-enfoque-florense-bases
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE JUEGOS DE MESA EN NUESTRA CIUDAD Con la organización del “Bastión del errante”, una agrupación florense vinculada a los Juegos de Mesa, este sábado 24 de octubre desde las 14 horas en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura, se llevará a cabo el 1° Encuentro Regional de la actividad. Se invita a las familias de nuestra ciudad a participar de este evento donde habrá diferentes juegos para poder compartir. Clubes amigos de juegos de mesa de ciudades como Tandil, Monte y Saladillo, estarán en Las Flores interactuando y jugando en un evento que ha sido programado con entrada libre y gratuita. Habrá tanto juegos de los clásicos de siempre como los más nuevos. Un evento imperdible para que pueda ser disfrutado por toda la comunidad.
LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES CONTINÚAN CON UNA NUEVA JORNADA DEPORTIVA Este domingo 25 de octubre, a las 15 horas, las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026 tendrán una nueva jornada de la Etapa Deportiva con la competencia conocida como Matador. La actividad se realizará en el CEF N.º 6, donde los jóvenes volverán a encontrarse para representar a sus instituciones y compartir una nueva experiencia deportiva. De esta manera, las Olimpiadas siguen sumando propuestas que promueven el deporte, el compañerismo y la participación de las juventudes de nuestra ciudad.