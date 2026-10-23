23 de octubre de 2026

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Juegos Bonaerenses 2026: balance muy positivo para la delegación florense logrando 16 medallas

3 horas atrás Fm Alpha

Ocupando nada menos que el puesto 30 entre 135 municipios, Las Flores vuelve a dejar su nombre bien alto en la gran final de la edición 2026 que dio inicio el lunes y culminó este viernes en Mar del Plata. Fueron 7 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce. La última presea -nada menos que dorada- la aportó la pareja de pádel femenino Sub-18 Ema Di Tullio y Maitén Giacoia quienes vencieron en la final al municipio de Saliqueló. Además hubo menciones y reconocimientos tanto en Deporte como en Cultura. El respeto, la camaradería y el buen comportamiento también fue para resaltar. ¡Felicitaciones a todos!.

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