La Buena Noticia: «Del mate al cuidado del agua», estudiantes reutilizan yerba para enfrentar derrames
La yerba que queda después de tomar mate puede ser el comienzo de una propuesta ambiental. Tres estudiantes de la Escuela Técnica Número 1 de Ingeniero White desarrollaron un proyecto para aprovechar ese residuo en barreras destinadas a contener hidrocarburos en el agua. Las autoras son Mía Freije, Valentina Pennesi y Valentina Ramos, alumnas del último año de la Tecnicatura en Química. Su iniciativa se llama M.A.R.: Matrices Adsorbentes de
Remediación. El proceso utiliza carbón activado elaborado a partir de yerba mate usada. Ese material se
incorpora a barreras flotantes que buscan retener e inmovilizar los contaminantes. Las estudiantes realizaron ensayos de laboratorio y simularon derrames sobre agua de mar con una problemática cercana como motivación: el cuidado de la ría de Bahía Blanca. La propuesta llegó a los cinco finalistas nacionales de Industria Inspira 2026. Por ahora es un desarrollo en evaluación.
Fuente: www.novabahíablanca.com.ar