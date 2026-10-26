Importante Taller Teórico-Práctico organizado por INTA Las Flores

(ver flyer) La Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Las Flores anunció la realización de una importante jornada teórico-práctica titulada “Herramientas financieras para el productor ganadero, descripción y usos” . El encuentro tiene como objetivo principal brindar conocimientos aplicados para defender el capital de trabajo y multiplicar la rentabilidad en los rodeos de cría de la región. El taller contará con las disertaciones del Ingeniero Agrónomo Sebastián Sánchez (INTA) y de Guido Pastori, Licenciado en Economía y especialista en finanzas. Durante la jornada, los profesionales abordarán indicadores clave de eficiencia ganadera y el uso estratégico de herramientas financieras en el establecimiento agropecuario. El evento se llevará a cabo bajo la modalidad presencial en las instalaciones de la Sociedad Rural local:

Día y horario: Jueves 5 de noviembre a las 19:00 hs.

Lugar: Salón de la Sociedad Rural de Las Flores (Av. San Martín N° 825).

Arancel: $35.000 por persona.

Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados , por lo que se requiere una pre-inscripción obligatoria antes del lunes 2 de noviembre (inclusive) .

Para asegurar un lugar, los interesados deben completar sus datos (nombre, teléfono y ocupación) en el Formulario de Google Oficial . Una vez realizada la pre-inscripción, los coordinadores se comunicarán de manera personalizada para coordinar el pago —el cual puede efectuarse en efectivo o mediante transferencia bancaria— y confirmar la asistencia.

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