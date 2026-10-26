26 de octubre de 2026

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Corte programado de energía eléctrica este martes

3 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día martes 27 de octubre de 2026, en el horario de 06:30 a 09:30 hs, se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará, de manera estimada, las siguientes zonas:

-Ruta Provincial 61 entre Alcides Segui y Ruta Nacional 3.
-Alcides Segui entre Ruta Provincial 61 y Maria Dolores Gonzales de Bastien.
-Ruta Nacional 3 entre “El Bardahl” y Maria Dolores Gonzales de Bastien .
-Linea “ El Gualichu”

La interrupción del servicio permitirá realizar tareas de Mantenimiento y poda en líneas aéreas de media tensión. Las zonas detalladas son estimativas. Por tal motivo, quienes necesiten confirmar si su suministro será alcanzado por el corte podrán comunicarse con el Sector Redes al (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini. Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción programada pudiera ocasionar.

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