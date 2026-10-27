Club de Pesca Deportiva Las Flores: interesante torneo en «El Gualichu»

El Club de Pesca Deportiva Las Flores llevó a cabo el pasado domingo en el arroyo El Gualichu un interesante certamen. Participaron 61 aficionados de Rauch, General Alvear, Tapalqué, Saladillo y los dueños de casa, registrándose 11 capturas que fueron devueltas al agua, luego de ser presentadas y pesadas a la vista de los participantes. Debemos consignar que el primer puesto le correspondió a Adela Estampone (General Alvear) con una carpa de 2,125 Kg., en tanto que segundo clasificó Luciano Tobares (Las Flores) con un ejemplar de 1,530 Kg. de la misma especie y tercero resultó Ezequiel Vélez (Las Flores) con una “Vieja del Agua” de 1,080 Kg. Se entregaron premios en efectivo y se sorteó una orden de compras en la Casa de Pesca y Caza “El 22”.

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