28 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este miércoles

2 horas atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para las próximas horas. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por lluvias y tormentas intensas algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. Seguiremos informando.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Cooperativa Eléctrica: convocatoria a empresas contratistas

3 minutos atrás Fm Alpha

Esfuerzo compartido: tareas de pintura en la ES3

41 minutos atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: con IA detectan biomarcadores de cáncer en cinco minutos y a un costo muchísimo menor

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Cooperativa Eléctrica: convocatoria a empresas contratistas

3 minutos atrás Fm Alpha

Esfuerzo compartido: tareas de pintura en la ES3

41 minutos atrás Fm Alpha

¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este miércoles

2 horas atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: con IA detectan biomarcadores de cáncer en cinco minutos y a un costo muchísimo menor

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.