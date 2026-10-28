La Buena Noticia: con IA detectan biomarcadores de cáncer en cinco minutos y a un costo muchísimo menor

La iniciativa, impulsada junto al Ministerio de Salud, busca agilizar los diagnósticos y ampliar el acceso a tratamientos personalizados. Actualmente, la tecnología está enfocada en casos de cáncer de colon y endometrio, aunque sus desarrolladores proyectan extenderla a otros tipos de tumores. Kuvia fue creada por bioingenieras argentinas con el objetivo de transformar la patología digital. Su desarrollo principal, Kuvia-MSI, utiliza inteligencia artificial para identificar marcadores tumorales de manera rápida y precisa, facilitando diagnósticos que habitualmente pueden demorar varias semanas. Desde el Hospital Posadas destacaron que esta innovación permite obtener resultados más rápidos, precisos y con menores costos, fortaleciendo el trabajo de los equipos médicos y reduciendo los tiempos de espera para los pacientes. La incorporación de esta herramienta representa un avance hacia la medicina de precisión, una estrategia que adapta los tratamientos a las características de cada persona y que promete mejorar la atención oncológica en el sistema de salud público.

Fuente: Primer Plano On Line

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