29 de octubre de 2026

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Charla informativa abierta: cómo reconocer los síntomas de un ACV y actuar a tiempo

11 horas atrás Fm Alpha
(ver flyer) El Hospital Zonal General de Las Flores, en conjunto con el Gobierno Municipal y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, invita a la comunidad a participar de una jornada abierta sobre el Accidente Cerebrovascular (ACV). Bajo el lema «Reconocer los síntomas también salva vidas», el encuentro busca concientizar a los vecinos sobre la importancia de la prevención y la consulta médica temprana. La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre a las 17:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Hospital, ubicado en la intersección de Av. Carramasa y 25 de Mayo.

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