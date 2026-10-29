Charla informativa abierta: cómo reconocer los síntomas de un ACV y actuar a tiempo

(ver flyer) El Hospital Zonal General de Las Flores, en conjunto con el Gobierno Municipal y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, invita a la comunidad a participar de una jornada abierta sobre el Accidente Cerebrovascular (ACV) . Bajo el lema «Reconocer los síntomas también salva vidas» , el encuentro busca concientizar a los vecinos sobre la importancia de la prevención y la consulta médica temprana. La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre a las 17:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Hospital , ubicado en la intersección de Av. Carramasa y 25 de Mayo .

About The Author