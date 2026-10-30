Concejo Deliberante: con el uso de la Banca Abierta pasó una nueva sesión ordinaria

Este jueves 29 de octubre se llevó a cabo la última sesión ordinaria del mes en el salón «Dr. Oscar Alende». El encuentro fue encabezado por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y contó con la presencia de la mayoría de los concejales de los distintos bloques políticos. La sesión tuvo un Orden del Día compuesto por 23 puntos, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación. En primera instancia, se solicitó una moción de preferencia para dar tratamiento a distintos temas, entre ellos el punto N.º 19: Solicitud de Banca Abierta – Frente de Docentes y Gremios de Auxiliares de la Educación: situación del IPS. En este espacio hicieron uso de la palabra representantes de los gremios docentes: Prof. María Laura Gutiérrez, Prof. Claudia Cabrera y Prof. Eduardo Sández, quienes expusieron sobre la situación planteada. Posteriormente, el Cuerpo Legislativo abordó los puntos N.º 12 y N.º 15, referidos al reconocimiento al boxeador Karim Crucce por sus logros deportivos, tras consagrarse campeón argentino de peso pesado. Asimismo, se trató el punto N.º 18, correspondiente al Expediente N.º 274 del bloque Adelante Las Flores, mediante el cual se propone declarar de interés legislativo el Festival Analogía Argentina. Finalmente, se continuó con el tratamiento de los demás temas incluidos en el Orden del Día y los expedientes presentados en la mesa de trabajo.