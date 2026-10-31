31 de octubre de 2026

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Bomberos Voluntarios: capacitación en rescate acuático y embarcaciones

26 minutos atrás Fm Alpha
Integrantes del equipo de rescate acuático de nuestro cuartel participaron días pasados de una jornada de capacitación en la ciudad vecina de Monte junto a dotaciones de distintos cuarteles de la región y personal de Defensa Civil, fortaleciendo conocimientos y técnicas para intervenir ante emergencias acuáticas. «Seguimos apostando a la formación continua y al trabajo en equipo para brindar una mejor respuesta a nuestra comunidad», indicó la institución en sus redes sociales. ¡Felicitaciones!.

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