Bomberos Voluntarios: capacitación en rescate acuático y embarcaciones

Integrantes del equipo de rescate acuático de nuestro cuartel participaron días pasados de una jornada de capacitación en la ciudad vecina de Monte junto a dotaciones de distintos cuarteles de la región y personal de Defensa Civil, fortaleciendo conocimientos y técnicas para intervenir ante emergencias acuáticas. «Seguimos apostando a la formación continua y al trabajo en equipo para brindar una mejor respuesta a nuestra comunidad», indicó la institución en sus redes sociales. ¡Felicitaciones!.