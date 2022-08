BM – lunes 22 de agosto

HOY Y MAÑANA OPERATIVO DE DOCUMENTACIÓN EN LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores informa que el Registro Provincial de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se encuentra realizando un Operativo de Documentación en nuestra ciudad. El equipo está ubicado en inmediaciones del Palacio Municipal, más precisamente en Av. Rivadavia y Av. San Martín, y allí los vecinos podrán efectuar sus trámites de manera gratuita, simple y rápida. El operativo atenderá en nuestra ciudad hoy lunes hasta las 15 horas y mañana martes 23 de 9 a 15 horas. Se podrán realizar trámites gratuitos de DNI, expedición de partidas (nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción), declaración jurada de domicilio, denuncias de extravío, inicio de inscripciones tardías de nacimiento, certificados de Pre – Identificación (CPI); inicio de cambio de género. El Registro de las Personas tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la documentación que acredite la identidad de los y las bonaerenses, y es en la búsqueda de cumplir con este objetivo que se realizan distintas actividades en los 135 municipios de la provincia.

CINE DEBATE CON PROYECCIONES DE ALTO CONTENIDO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE LAS FLORES Las Secretarías de Cultura y Educación informan que se llevará a cabo la proyección de realizaciones audiovisuales en conjunto con el proyecto de Cine Debate de “Mini Movie Van”, propuesta dirigida por los realizadores Malena Dente y Guido Simonetti, multipremiado actor, director y guionista de cortometrajes. El próximo viernes 26 de agosto a las 10.15 horas en la sala del cine San Martin se proyectarán historias audiovisuales que buscan exponer temas complejos de alto contenido social y realizar un debate y reflexión sobre diversas problemáticas como “Donación de órganos”, “Valores”, “Violencia de género” e “Hijos nacidos después de una violación”. Algunos de los cortos están inspirados en historias de la vida real; con interacciones de actualidad, se busca crear conciencia en los jóvenes. Estas proyecciones están exclusivamente destinadas a alumnos de 5to., 6to. y 7mo. año de las Escuelas Secundarias del distrito de Las Flores. Los cortometrajes también se exhibirán por la tarde, más precisamente a las 18.30 horas en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152 (edificio Escuela Normal), función dirigida a estudiantes de dicha institución. El ciclo “Cine Debate” es con entrada gratuita, previa inscripción dado que las localidades son limitadas.

PARTICIPACION PROFESIONAL DE FIORELLA PROPATO Y CLASIFICACIÓN AL PANAMERICANO JUNTO A SU HERMANO SANTINO Fiorella Propato y Francesca Floriani cayeron ajustadamente en la fase semifinal (tres sets) de la llave “B” Sub 14, correspondiente al torneo AJPP Damas que otorgó 100 puntos para el Circuito Profesional de Padel Argentino, que se desarrolló desde el jueves 4 al sábado 6 de agosto en Córdoba. Por otro lado, los días 9, 10 y 11 de agosto se realizó en Mendoza el Master del Circuito Oficial de Menores 2022, organizado por la APA (Asociación de Pádel Argentino – entidad reconocida por la Secretaría de Deportes de la Nación, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Federal de Deportes de Argentina-), donde participaron únicamente las 8 mejores parejas del país de cada categoría que clasificaron luego de las 4 etapas de Selectivos Nacionales, llevadas a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del corriente año. En este caso, Fiorella Propato y Francesca Floriani se adjudicaron el certamen de la categoría Sub 14, reafirmando así su posición de pareja Nº 1 en el Ranking Nacional y formarán parte de la Selección Argentina que intervendrá en el Panamericano 2022 que se disputará en Brasil del 19 al 22 de octubre. Asimismo, su hermano Santino Propato (13 años) y Adriel Villarruel (Alvear) perdieron en la instancia semifinal del Master, teniendo una excelente actuación. Con este resultado se posicionaron como pareja N°4 del ranking Nacional, que les permitió ocupar una plaza en el OPEN del Panamericano de Brasil. Es importante destacar que las finales del Master de menores se desarrollaron en el estadio Aconcagua Arena Padel, mismo lugar en el cual se llevó a cabo la Premier Padel de Mendoza, organizado por la FIP en el cual estuvieron presentes los mejores jugadores del mundo, donde Fiorella Propato tuvo la oportunidad de jugar y ganar la gran final. La Secretaría de Deportes felicita a los hermanos Propato, y a su padre y entrenador Sebastián, por tan importante logro que los acredita a estar en los primeros planos a nivel nacional y a su vez tienen la oportunidad de competir en un campeonato internacional representando al país.

DANIEL CHAPPET Y SU ARMÓNICA EN “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” Este viernes 26 de agosto, enmarcado dentro del Día Mundial del Folclore, en el Salón Rojo Municipal desde las 21 horas, se presentará en Las Flores el brillante armoniquista Daniel Chapett. El ciclo Folclore para Escuchar, creado y conducido por Fernando Calles, con un fuerte apoyo del Secretaría de Cultura, es anfitrión de la llegada de un profesional que engalanará otra noche especial en el gran salón de San Martin y Rivadavia. Daniel Chappet es oriundo de San Agustín, Balcarce, donde comenzó sus estudios musicales a los 14 años de edad. Al finalizar sus estudios secundarios se trasladó a la ciudad de La Plata para continuar su formación musical con diferentes maestros. Sus interpretaciones abarcan gran parte de nuestro cancionero folklórico argentino popular como también tintes de músicas Sudamérica con sonidos, matices e improvisaciones. En el 2009, Daniel Chappet se adjudicó el primer puesto en el certamen de Tango “Hugo del Carril” (organizado por la ciudad de Buenos Aires) y en el 2014 salió ganador en la 43° edición del Pre Cosquín como solista instrumental, otorgándole así la plaza para su participación en el Festival Mayor de Folclore el pasado 27 de enero. Folclore para Escuchar, en su 16° edición, promueve la llegada de un artista de primer nivel de nuestro país.

LAS FLORES VÓLEY SE PRESENTÓ EN OLAVARRÍA Una delegación integrada por 40 alumnas de Las Flores Vóley, proyecto conjunto de la Secretaría de Deportes, Centro de Educación Física Nº 6 y Asociación Las Flores Vóley, participó el pasado sábado en un interesante encuentro de Mini Vóley que se llevó a cabo en los Clubes Racing y Estudiantes de Olavarría con la organización de la Asociación Olavarriense de Vóleibol. En la oportunidad se disputaron varios encuentros bajo la modalidad 1 vs. 1, 2 vs. 2 y 4 vs. 4, donde las chicas a cargo de los profesores María José Inchauspe, Milagros Dahn y Gastón Isasmendiz, mostraron un importante potencial, reflejando el trabajo y esfuerzo en cada entrenamiento. Cabe destacar que además intervinieron elencos de Pueblo Nuevo, Sierras Vallas, Tandil, Coronel Suárez y Azul, entre otros, siendo un total de aproximadamente 350 deportistas. En el caso de nuestra ciudad, se contó con el importante acompañamiento de diez o más familias.

DESTACADO ENCUENTRO CORAL EN EL SALÓN ROJO El sábado por la noche en el Salón Rojo del Palacio Municipal se realizó un nuevo Encuentro Coral que fue presenciado por una numerosa concurrencia que acompañó con aplausos cada una de las interpretaciones. Participaron del concierto el Coro Polifónico Municipal y el Taller de Canto “La Vigüela” que dirige el Profesor Miguel Ángel Polito. Destacada también fue la presentación del grupo coral Isaías, agrupación de voces tandilense dirigida por María Fernanda Lalloz. Las interpretaciones del coro Isaías recibieron la aprobación del público que disfrutó de un concierto enmarcado dentro de los encuentros regionales que realiza el Coro Polifónico Municipal de nuestra ciudad. Estuvieron presentes en el evento el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Cultura, Enriqueta Montorfano.

