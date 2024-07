BM – lunes 22 de julio

¡VACACIONES DE INVIERNO 2024!

Lunes 22:- Museos : 10 a 12 horas

– 17 horas: Muestra de Disfraces de Corsolandia en Foyer (antesala) del Teatro Español

– ⁠18 horas: Muestra del Taller de Batería en el Teatro Español

ESPECTACULAR JORNADA DE VACACIONES DE INVIERNO EN PLAZA ESPAÑA El viernes por la tarde la Plaza España lució repleta de público. Gran cantidad de familias florenses se acercaron a este espacio verde para compartir todas las propuestas brindadas a la comunidad por la Secretaría de Deportes y Cultura. A los juegos deportivos se le anexaron las clases de danzas urbanas de la profesora Ileana Zacarías, el excelente maquillaje artístico de Cintia Storino, los dibujos y pinturas, el castillo inflable y también los buenos momentos vividos. Se destacó el colorido y la algarabía de niños, niñas y jóvenes en una tarde de vacaciones de invierno que fue muy disfrutada. Las propuestas de vacaciones invernales de la Secretaría de Deportes y Cultura continuarán hoy en la sede del Teatro Español: A las 17 horas en el Foyer (antesala) se realizará una muestra de disfraces de Corsolandia; mientras que a las 18 horas el profesor del Taller de Batería, Alejandro Menant, exhibirá junto a sus alumnos gran parte del trabajo que realizan durante el año.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN: CURSO BÁSICO SOBRE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO ESCOLAR La Secretaría de Educación informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso básico sobre herramientas digitales para uso escolar, destinado a estudiantes del Nivel Secundario. La propuesta tiene como objetivo promover la incorporación de herramientas básicas para utilizar en el proceso de aprendizaje, además de fomentar el manejo de distintos programas para el procesamiento de la información y la profundización en características de los diversos formatos de diseño. Teniendo en cuenta dichos objetivos, el curso se encuentra centrado en los siguientes contenidos:

– Procesador de Textos: Escritura, formato, inserción de elementos, impresión. -Hojas de cálculo en Excel. El entorno y las funciones, edición básica de filas y columnas, formatos de celdas, filas y columnas, tamaños, tipografías, colores, formato de hoja Hojas de cálculo. Realizar cuadros y planillas básicas. Fórmulas básicas. -Presentaciones dinámicas: Formato, estilo y composición. Presentaciones en distintas plataformas/programas. -Documentos de Drive: usos, características, producción textual, inserción de elementos, guardar, compartir e imprimir. Hojas de cálculo: características del entorno, usos, diseño de hojas, planillas, funciones básicas, operaciones básicas. Compartir archivos, almacenamiento e impresión. -Diseño de imágenes, redes conceptuales, líneas de tiempo, Infografías. Imágenes interactivas. Programas Canva y Genial.ly

Este curso básico se realizará en cinco encuentros y será dictado los días miércoles de 18.15 a 19.15hs. en la sede de la Secretaría de Educación. Comienza el miércoles 31 de agosto.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulariohttps://forms.gle/dgnLWYZp1upbMvLM6 o personalmente en Av. General Paz y Alem, 1er. piso.

Para mayor información comunicarse al teléfono 440956, al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

VÓLEY: IGNACIA GÓMEZ HARRISON CAMPEONA NACIONAL CON EL SELECCIONADO DE CÓRDOBA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Ignacia Gómez Harrison por consagrarse Campeona invicta con el Seleccionado Sub 18 de Córdoba, en el marco del Torneo Nacional de Vóley que se desarrolló desde el martes 16 hasta el sábado 20 de julio en San Juan. Nacha, que integra el plantel de Almafuerte y en esta oportunidad vistió la casaca N° 3, realizó un certamen espectacular al igual que todo el equipo, donde con autoridad y contundencia se impuso en todos los partidos. En la fase de grupo, el elenco cordobés venció 3 a 0 a Catamarca, La Rioja y Formosa, y 3 a 1 a Entre Ríos, mientras que en cuartos de final superó 3 a 0 a Catamarca y en la instancia semifinal le ganó 3 a 0 a Mendoza. Asimismo, en la final las dirigidas por Milagros Cova y Alejandra García Croquer, no habían comenzado bien, pero supieron revertir la situación y triunfaron 3 a 2 ante el Seleccionado de la Liga Metropolitana. Cabe destacar que este prestigioso evento contó con más de 1.300 jugadores de las categorías Sub 14 y 18 masculino y femenino, de 73 delegaciones que representaron a 19 Federaciones de todo el país, disputándose los encuentros en 13 canchas, con un promedio de 50 cotejos por día.

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes que este viernes 26 de julio operará el vencimiento para la Cuota 4/2024 de la Tasa por ABL y CVP y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Se recuerda que las Tasas se pueden consultar y descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

HOCKEY: VICTORIA FALASCO FUE RECIBIDA POR EL INTENDENTE Y DEMÁS AUTORIDADES MUNICIPALES El intendente Alberto Gelené y demás autoridades municipales, recibieron en el Salón Rojo Municipal a Victoria Falasco, integrante de la Selección Argentina Sub 21 de Hockey, que se consagró campeona invicta de la Copa Panamericana Junior disputada desde el 3 al 12 de julio en Surrey, Canadá. La florense, acompañada por su padres, familiares, amigos y Matías Rey, campeón con “Los Leoncitos” en este mismo certamen, tuvo su merecido reconocimiento luego ser una jugadora fundamental de este plantel que tuvo una excelente actuación y representó al país de la mejor manera, convirtiendo dos goles, uno de ellos en la final contra Estados Unidos en el triunfo por 3 a 1. También su sumaron a este importante acontecimiento los alumnos de la Escuela Municipal de Hockey, miembros de la Asociación Las Flores Hockey y el elenco masculino de primera división, quienes en un futuro cercano podrán competir en la cancha que se esta construyendo en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Sin lugar a dudas una importante gestión realizada por parte del Municipio con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer esta disciplina que viene en crecimiento.

15% DE AUMENTO Y REFUERZO PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Se informa que se otorgará un aumento del 15% a los trabajadores municipales a pagar en los sueldos de julio, tal lo acordado por el intendente Alberto Gelené en reunión con los representantes de los gremios. También se determina un Refuerzo Compensatorio de $25.000, el cual impactará en mayor medida en las categorías más bajas. Con este nuevo incremento, se equipara un acumulativo del 98,7 % de actualización de los salarios en lo que va del año, superando al índice de precios anual. El Gobierno Municipal se encuentra realizando un importante esfuerzo con el objetivo de priorizar las mejoras salariales que también significan un destacado aporte dado que repercuten en la actividad comercial de la ciudad, entre otros sectores.

“LOS FÉNIX” Y UN FIN DE SEMANA A PURO NEWCOM Equipos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, se presentaron el fin de semana en diferentes localidades, donde tuvieron destacadas actuaciones. En el Club Bancario de Azul, la categoría +40 mixta se adjudicó una nueva fecha de la Liga de Desarrollo, en la cual intervienen General Alvear, Tapalqué, Azul con cuatro equipos y Las Flores. Por otro lado, la división +60 femenina se presentó en Ranchos, no logrando acceder al cuadro principal, producto de tres derrotas por tie break y un encuentro ganado, mientras que el elenco +50 femenino conquistó el subcampeonato, siendo el único que derrotó a Florencio Varela, conjunto que se adjudicó el certamen. Por último, el plantel femenino +40 igualó en el tercer puesto con las locales y en el desempate las dueñas de casa ocuparon un lugar en el podio por haber ganado el partido entre sí.

