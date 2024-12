BM – lunes 23 de diciembre

LOS DÍAS 24 Y 25 NO HABRÁ RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS El área de Ambiente recuerda que los días martes 24 y miércoles 25 de diciembre no se realizará la recolección nocturna de residuos domiciliarios.

Se solicita a los vecinos no sacar sus residuos durante esas jornadas.

COMUNICADO La Dirección del Parque Plaza Montero informa que, por razones preventivas, la entrada principal por calle Roberto Trucco y los distintos accesos al Parque estarán cerrados el día 24 de diciembre a partir de las 21:30 horas hasta las 7 de la mañana del día 25.

COLORIDO CIERRE DE LOS TALLERES DE ADULTOS DE CULTURA Con distintas exhibiciones y muestras, finalizaron las actividades anuales de los Talleres que se dictan en la Dirección Municipal de Cultura.

A las propuestas de cierre de la anterior semana, se sumaron en esta oportunidad los Talleres de Adultos correspondientes a las disciplinas: Fotografía, Folclore, Danzas Españolas, Piano, Cerámica, Dibujo y Pintura, Tango, Guitarra y Arte Urbano. Tanto la Sala “Hugo Mario Ianivelli”, como el remozado salón de Cerámica que lleva ahora el nombre “Carlos Lerra” y el patio central de Cultura, lucieron con mucho público. La gente se acercó a presenciar las actividades programadas que dieron por finalizada la temporada 2024. Los bailes en el escenario y en los distintos espacios, le dieron un particular colorido al lugar donde durante el año se desarrollan numerosas propuestas artísticas culturales libres, abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

EL JUEVES 26 INICIA LA TEMPORADA EN LA PILETA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, informa que el jueves 26 de diciembre se abrirán las puertas de la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, quedando de esta manera inaugurada la temporada 2024/25. La actividad se desarrollará todos los días de 14 a 19 horas, contándose con el servicio de profesores, guardavidas y enfermería. En estos momentos, personal de la mencionada área se encuentra realizando trabajos de acondicionamiento con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones para que la comunidad disfrute el verano, siendo el acceso libre y gratuito. Cabe destacar martes 31 de diciembre y el miércoles 1° de enero las instalaciones permanecerán cerradas, reabriéndose las puertas el jueves 2 de enero.

LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA CERRARON EL AÑO JUNTO A LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS Una vez más los Centros de Promoción Comunitaria Este, Sur y Ositos, Oeste, Manzanares, Norte, Pardo y Jardín Maternal “Eva Perón”, dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano, se vistieron de fiesta y alegría para culminar el 2024, expresando buenos deseos para el nuevo año. Los actos de fin de ciclo se celebraron junto a los niños y niñas, las familias y autoridades que acompañaron lo exhibido tras todo un año de trabajo. Es importante remarcar que el Jardín Maternal, el pasado 5 de diciembre, celebró su 10° aniversario con mensajes y reconocimientos a las personas que han sido parte de la historia de la institución.

JERARQUÍA Y NIVEL EN EL SHOW “12 MIL DÍAS”, HOMENAJE AL ROCK NACIONAL En la histórica y reacondicionada sala del Teatro Español de nuestra ciudad, los espectadores disfrutaron de un magnífica jornada donde Alejandro Brena presentó “12 mil días”, el primer documental musical de América Latina referido a la historia del rock nacional argentino. Tres músicos de primer nivel tocaron y acompañaron las imágenes audiovisuales en la gran pantalla donde se pudieron observar fluidos e interesantes diálogos con los mayores exponentes del rock nacional como Charly García, Andrés Calamaro, por citar dos nombres de peso de la música de nuestro país. El coordinador del Teatro Español, Aldo Valente, fue el encargado de dicha presentación de Alejandro Brena y los músicos que lo acompañaron que, por espacio de dos horas, brindaron un espectáculo que cautivó al público. El evento, que jerarquizó la noche, de amplio recorrido por el rock argentino, es considerado como el documental musical pionero de América Latina.

PAPÁ NOEL RECORRIÓ LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA Con gran algarabía y alegría, niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria Este ,Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Los Manzanares, Norte, Pardo y Jardín Maternal recibieron la visita de Papá Noel. En la recorrida, los chicos le entregaron cartas de buenos deseos y recibieron regalitos.

OPERATIVO La Dirección de Tránsito informa que, ante el evento programado, este miércoles 25 después de la medianoche el único sentido de circulación será por Av. Pte. Perón para la llegada al predio del Club Juventud Deportiva (sobre Ruta 30). En tanto, el regreso será por Av. Abel Guaresti hacia el centro de la ciudad o por Av. Independencia hacia el otro sector. Esa operatividad estará vigente hasta la finalización del evento, luego la circulación continuará con normalidad.

PROYECTO ECOJUGUETES El Jardín Maternal «Eva Peron» junto a la Dirección de Adultos Mayores – dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano – realizaron en marco del Proyecto “Ecojuguetes”, la confección de juguetes con materiales reutilizables como botellas PET, telas, botones, conos de hilo, etcétera. Los materiales fueron aportados por las familias del Jardín Maternal y los conos de hilo por la empresa Will Der S.A. Los muñecos fueron confeccionados por los asistentes al Taller de Muñequería dependiente de la Dirección de Adultos Mayores y su profesora Mirian Ruíz, con sede en el Centro de Jubilados “Renacer”. El modelo del juguete fue aportado por la Organización «Eco juguetes en acción».

