BM- lunes 25 de noviembre

EL INTENDENTE GELENÉ CONVOCÓ A UNA NUEVA REUNIÓN PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS MOTOS CONFLICTIVAS Continuando con las acciones tendientes a resolver la problemática de las motos conflictivas en el ámbito de nuestra ciudad, el intendente Alberto Gelené preocupado por la situación convocó a una nueva reunión con el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; con el Juez de Faltas municipal, Dr. Marcelo Gennuso y el secretario del Juzgado, Dr. Martín Lemma; director de Tránsito, Sebastián Ecilapé; jefes de Policía Comunal, Miguel Paul y Guillermo Risso; los titulares de las areas municipales de Gobierno, Martín Boggini y Ricardo Spinelli; Proteccion Ciudadana, Hugo Gallardo y Legales, Alberto Canteli, Javier Di Giano. En el encuentro se dialogó sobre las acciones que se vienen desarrollando permanentemente en la ciudad a los efectos de acompañar el cumplimiento de las normas y la preocupación de los vecinos por los ruidos molestos.

Asimismo, se brindaron detalles de los alcances del Proyecto de Ordenanza que se tratará esta semana en el Concejo Deliberante el cual una vez promulgado se ejecutará en forma inmediata para acompañar las acciones preventivas que ya se implementan. Más allá de estas medidas a adoptar, se apela a la concientización de los infractores que están provocando molestias en la ciudadanía y a la intervención de las familias responsables.

VIAJE DEL EQUIPO GANADOR DEL CONCURSO STOP ITS 2024 Trabajar en prevención y compartir. Así lo hicieron los alumnos de 4º año de la Escuela Agraria, porque fueron los ganadores de la Tercera Edición del Concurso Stop ITS, Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual, organizado por la Secretaría de Salud Pública municipal. Todas las Escuelas Secundarias de Las Flores participaron, formularon proyectos, desarrollaron acciones preventivas, desplegaron numerosas y originales actividades territoriales, y hubo un ganador, fue el proyecto denominado “STOP ITS AGRARIA” de la mencionada institución, y en la jornada de hoy los jóvenes disfrutaron de todas las atracciones del Parque de la Costa. El clima puso un marco ideal, la satisfacción de la tarea cumplida, un poderoso mensaje de autocuidado y autorresponsabilidad en materia de salud, y la diversión final, dejarán seguramente recuerdos imborrables.

GERMAN MONTES CIERRA LA TEMPORADA EN “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” En el Salón Rojo del Palacio Municipal, este viernes 29 de noviembre en Folclore para Escuchar se presentará German Montes, un artista de primer nivel de nuestro país que llegará a Las Flores para cerrar la temporada 18 del ciclo producido y conducido por Fernando Calles con apoyo de la Secretaría de Cultura y Deportes. En esta última presentación del año, German Montes engalanará una noche de características especiales que servirá también para fijar la permanencia y vigencia exitosa de Folclore para Escuchar. Montes, un artista bonaerense nacido en un paraje rural del Partido de Mar Chiquita, desde chico ya mostró su pasión por la música de raíz nacional. El “Cantor criollo”, tal como se lo conoce en el ambiente del folclore argentino, luego de iniciarse como destacado artista en presentaciones en la región y la provincia, pasó a ser un músico de reconocimiento nacional con presentaciones también en la República Oriental del Uruguay. El artista del Paraje Nahuel Ruca, considerado uno de los pilares principales de nuestro folclore, que supo acompañar al emblemático cantor nacional Argentino Luna, será un cierre de primer nivel de Folclore para Escuchar. El ciclo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad, culminará de la mejor manera su 18ª temporada de realizaciones.

FÚTBOL: CAMPEONES DEL TORNEO CLAUSURA La Secretaría de Deportes y Cultura resalta la participación de los equipos finalistas del Torneo Clausura, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

Entre el sábado 23 y domingo 24 de noviembre se disputaron lo encuentros de vuelta, registrándose los siguientes resultados: en Primera división, Ferrocarril Roca (0) superó 3 a 0 a Asociación Juvenil Barrio Traut (0) y se quedó con el título, en tanto que, en Reserva, Juventud Unida perdió 1 a 0 con Asociación Juvenil Barrio Traut, pero como en el encuentro de ida había ganado 2 a 0, se consagró campeón. Asimismo, en divisiones Inferiores los marcadores obtenidos fueron: en Sub 9, Juventud Deportiva (0) derrotó 1 a 0 a Asociación Juvenil Barrio Traut (0); en Sub 11, Juventud Unida (1) fue superado 1 a 0 por Juventud Deportiva (0) y luego se impuso 5 a 4 en la definición por penales. En Sub 13, El Taladro (0) venció 1 a 0 a Ferrocarril Roca (1) y después triunfó 8 a 7 por penales; en Sub 15, El Taladro (1) le ganó 2 a 0 a Juventud Deportiva (1); y en Sub 17, Juventud Unida (0) superó 1 a 0 a El Taladro (1) y en los penales resultó favorecido 5 a 4.

CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO CAMPEONA ARGENTINA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de Francisca Abrego en el Campeonato Argentino de Promocionales, que se llevó a cabo el fin de semana en el Lago Municipal y la Villa Deportiva de Colón con la organización y fiscalización de la Federación Argentina de Canoas. La palista de Canotaje Flores, que venía de obtener la medalla de oro en la final Provincial de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, demostró todo su talento e hizo una regata perfecta que le permitió adjudicarse la prueba de la especialidad K1 de la categoría infantiles (11-12 años), sobre una distancia de 2.000 metros. Por otro lado, junto a Cira Marcará conquistó la presea de bronce en la competencia de K2 (2.000 m.). Lucía Monfort (menores), en tanto, arribó quinta en la final “B” (puesto 14) de K1 (1.000 m.), mientras que en K2 (1.000 m.) con Luna Díaz Trasverso se ubicó sexta en la semifinal y en K2 mixto resultó 26° junto a Guillermo Supato, quien clasificó séptimo en la semifinal de K1 (1.000 m.).

