BM – lunes 28 de abril

LAS FLORES PRESENTE EN EL IV CONGRESO “POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD: ESTADO PRESENTE” EN LUJÁN Integrantes del equipo de la Dirección de Políticas de Género participaron del IV Congreso “Políticas para la Igualdad: Estado Presente”, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y que tuvo lugar en la ciudad de Luján. En marco de la apertura, el evento contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y de la ministra Estela Díaz. En la jornada inaugural, el mencionado equipo florense fue parte del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios y formó parte activa de las diferentes actividades desarrolladas en la Universidad Nacional de Luján. El equipo de Masculinidades presentó su experiencia con dispositivos grupales psico-socio-educativos dirigidos a varones denunciados por violencia de género. El espacio permitió intercambiar saberes y fortalecer redes con equipos de distintas localidades de la provincia. Una jornada enriquecedora para seguir construyendo políticas públicas con perspectiva de género.

ESPACIO DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO EN EL CICLO DE CINE CON LA PROYECCIÓN DE ADOLESCENCIA – CAPÍTULO 1 Tal como estaba programado, se llevó a cabo con éxito un nuevo encuentro del Ciclo de Cine-Debate organizado por el equipo de Masculinidades de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de las Violencias. La actividad se desarrolló en la Biblioteca Popular «25 de Mayo» donde se proyectó el primer capítulo de la miniserie Adolescencia, que aborda el caso de Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. La jornada contó con una importante concurrencia de público que, luego de la proyección, participó activamente en el debate. Durante el intercambio se pusieron en discusión temas relevantes a la agenda actual como el impacto del uso de redes sociales en adolescentes, las representaciones simbólicas que circulan en el entorno digital, el papel de las plataformas en la construcción de la identidad y las consecuencias de estas dinámicas en la vida cotidiana de las juventudes. El Ciclo de Cine Debate continuará el próximo viernes 16 de mayo en La Bicicleta Cultural, donde se proyectará el segundo capítulo de Adolescencia. En esta oportunidad, el eje de reflexión será el rol de la escuela frente a los conflictos que atraviesan a las y los adolescentes. Desde la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de las Violencias se destaca la importancia de generar estos espacios de encuentro y diálogo para pensar de manera colectiva las problemáticas actuales.

LA MÚSICA FOLCLÓRICA BONAERENSE SE DESTACÓ EN EL SALÓN ROJO MUNICIPAL CON EL DÚO BONFANTÍN – SOLÍS Paloma Bonfantín y Nicolás Solís fueron los protagonistas principales de una nueva noche de Folclore para Escuchar. El dúo llegó a nuestra ciudad para brindar un concierto musical de raíz nativa al ejecutar temas donde las letras y la música de la provincia de Buenos Aires, fue lo que más se destacó en el repertorio. Paloma Bonfantín, oriunda de Tapalqué, le puso su voz a la música que emanó de la guitarra y el talento de Nicolás Solís, un cantautor nacido en Coronel Vidal que arribó a Las Flores para participar del ciclo, una idea y producción de Fernando Calles que cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura y que transita por su 19ª temporada de realizaciones. El público desafió las malas condiciones climáticas de la noche para decir presente y premiar, con cerrados aplausos, la actuación de los jóvenes artistas que, en cada actuación, se encargan de mantener viva la tradición folclórica del territorio bonaerense. Se acercó a compartir la jornada musical en el Salón Rojo el intendente Interino Fabián Blanstein quien también saludó a los artistas. El ciclo Folclore para Escuchar, en su tarea de seguir propagando la música de nuestro país y el sentir latinoamericano, tras esta actuación del Dúo Bonfantín – Solís, ya prepara nuevas presentaciones para su más que interesante calendario anual.

JUAN BAUTISTA SALADINO PRESENTÓ SU LIBRO “VOCES DEL MÁS ACÁ” EN EL SALÓN ROJO Fueron gratos y cálidos los momentos vividos en el Salón Rojo Municipal con la presentación del cuarto libro de Juan Bautista Saladino. El escritor de nuestra ciudad, actual Director de Cultura, explicó en detalles como llegó a la realización de esta publicación grafica donde las voces de la vida y personajes de nuestro pueblo están presentes.

El autor subrayó que su libro muestra historias de los soñadores, de los derrotados, de los campeones, los enamoradizos, las abuelas, los héroes, los futbolistas, las mujeres, los dioses. Tras la presentación de Julio González Canú, Juan Bautista Saladino narró una introducción de cada uno de los 20 cuentos del libro y esto generó mayor interés en la gente que, en un número importante, se acercó a compartir la jornada. Antes, el periodista de Radio Nacional, Adrián Fernández, familiar del escritor Saladino, leyó el cuento completo “Alegato del Coronavirus”, un texto que forma parte de este libro. También en la jornada, que se caracterizó por la calidez de los momentos vividos, el cantautor florense Mario Cabrera recitó dos canciones donde el barrio y la orilla de la ciudad, fueron visibilizados con sentimientos y sentido de pertenencia. Por su parte, el intendente interino Fabián Blanstein destacó de sobremanera el valor y contenido de un libro que refleja, entre ficción y verdades, acciones e historias de la vida comunitaria de nuestra ciudad. Recordamos que esta tarde, Juan Bautista Saladino presentará el mencionado libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el stand de la Provincia de Buenos Aires, Pabellón Azul, Stand 602.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA SEGUNDA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la segunda fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer en el estadio República de Venezuela de Bolívar. Se contó con la participación de 194 aficionados al juego ciencia y los resultados alcanzados por los florenses, fueron los siguientes: en Sub 8 (12 jugadores): 3°) Benjamín Buiras.

Sub 10 (33 inscriptos): 9°) Elson Calzada.

Sub 12 (27 ejedrecistas): 12°) Braian Vincent Manfredi, 19°) Santino Dierickx y 20°) Lucas Lerra.

Sub 15 (52 participantes): 4°) Juan Barreto, 9°) Tomás Espíndola, 17°) Gael Benavídez, 28°) Francisco Ailán, 44°) Tomás Aguirre y 49°) Santiago Biassini.

Sub 18 (20 anotados): 9°) Tiano Puente y 14°) Bautista Pires.

Libre (70 jugadores): 33°) Mario Orlando.

La próxima etapa se desarrollará el domingo 18 en nuestra ciudad, precisamente en el Club Juventud Deportiva.

