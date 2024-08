BM – lunes 5 de agosto

CON GRAN ENERGÍA Y ENTUSIASMO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LAS 20° OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Familias y amigos se reunieron en la tarde de este domingo para acompañar el lanzamiento de una nueva edición de este histórico programa para las juventudes de nuestra comunidad, el cual es modelo de inclusión y trabajo en equipo para nuestra ciudad y la región. El Club Juventud Deportiva se vistió de colores para acompañar la vibrante presentación de los equipos que llegaron al ritmo de bombos y redoblantes. Cabe destacar que este año algunas escuelas se unificaron con el objetivo de formar un equipo en común, un verdadero ejemplo de compañerismo y solidaridad. El coordinador del Área de Juventudes, Bruno Aschero, presentó cada una de las etapas que se desarrollarán durante los próximos tres meses y destacó el impacto positivo de las Olimpíadas en la comunidad, invitando además a todos los presentes a seguir construyendo y mejorando el evento año a año. Asimismo, Franco Patronelli, referente del Proyecto “Vivir Mejor”, brindó detalles de lo que será la Etapa Sociocomunitaria mediante la cual los grupos colaborarán en la construcción de módulos habitacionales. Por su parte, el intendente Alberto Gelené agradeció al gran equipo de trabajo que hace posible la realización de este programa tan importante para nuestra ciudad. En esta jornada también hubo competencia y diversión: se premió a la Escuela Normal por la mascota más divertida, a la Escuela Dante y San Miguel por las hinchadas que más acompañaron y a los equipos conformados por las Escuelas Secundaria 1 y Agraria / Técnica, Secundaria 3 y Secundaria 4 por sus grandes performances siguiendo a la instructora de zumba Vane Albornoz. Sin dudas la vigésima edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses promete ser histórica, marcando un antes y un después para los participantes y para toda la ciudad.

TESTEOS EN LOS CAPS En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, fecha que se conmemora cada 28 de julio, durante la semana pasada se realizaron testeos de Hepatitis C, Sífilis y VIH en diversos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). En las distintas jornadas se contó con una alta adherencia a la convocatoria. Recordá que “cuidarte es fundamental en la prevención de ITS, usar preservativo, tener pareja estable”. Desde la Secretaría de Salud Pública en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires contas con testeos rápidos para una precoz detección y derivación para tratamiento. No dudes en testearte, es gratis, confidencial y rápido.

INICIO DE TALLERES: “HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO ESCOLAR” Con una importante presencia de estudiantes, se dio inicio en la Secretaría de Educación al ciclo de Talleres sobre herramientas digitales para uso escolar, destinado a alumnos que cursan el Nivel Secundario. La propuesta tiene como objetivo promover la incorporación de herramientas básicas para utilizar en el proceso de aprendizaje, además de fomentar el manejo de distintos programas para el procesamiento de la información y la profundización en características de los diversos formatos de diseño. Quienes asisten dispondrán del equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades teórico – prácticas, lo que favorece el proceso de enseñanza y de aprendizaje y la asistencia personalizada. Cabe destacar que la propuesta se enmarca dentro de las acciones pedagógicas que se desarrollan orientadas a fortalecer las trayectorias de los estudiantes de nivel secundario.

RURAL BIKE: MUY BUEN MARCO EN LA “CUARTETA” CONTRARRELOJ Alrededor de 270 pedalistas protagonizaron la tercera edición de la prueba por “Cuarteta” de Rural Bike bajo la modalidad contrarreloj, que se llevó a cabo ayer en inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural, organizada por la Agrupación MTB Las Flores. El evento, que se desarrolló de manera exitosa sobre un circuito perfectamente diagramado y señalizado, contó con la presencia del secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; y la directora del área de Discapacidad, Manuela Cieza. En la categoría Libre Pro (50 Km.) se impusieron Rolando Rodríguez, Adrián Luna (Magdalena), Marcelo López y Valentín López (Chascomús), mientras que los florenses clasificaron así: 8°) Hilario Zapata, Agustín Berasain, Raúl Lahitte y Diego Navas; 9°) Gustavo Aguirre, Camilo Quinteros, Juan Cruz Grasso y David Alegre; y 11°) Gustavo Montenegro, Mario Gentil y Daniel Clemente, quien formaron el equipo junto al múltiple campeón argentino Ariel “Locomotora” Martínez (Marcos Paz). En las pruebas de 30 Km., los ganadores fueron: Adriana Tipol, Claudia Vargas, Natalia Falinsky y Romina Ferrufino (Florencio Varela; Damas Libres); en la división Mixta Variada: Claudio Buden (Ensenada), Gonzalo Trotta, Sergio Álvarez (La Plata) y Gabriel Gerard (Florencio Varela); en Mixta Libre: Nancy Torres, Juna Carlos Funes (Saladillo), Luis Alzogaray y José Luis Czerniawski (Monte Grande); en Caballeros Variada: Alan Sívori, Carlos López, Leandro Salvucci y Servando Fernández (Gral. Belgrano); y en Caballeros Libres: Eduardo Leones, Martín Giffoni, Matías de Brito (Florencio Varela) y Luciano Ferrero Berazategui). Los ciclistas de nuestra ciudad arribaron en los siguientes puestos: 2°) Susana Ocampo, Micaela Bátiz, Clara Aschero y Cecilia Villola (Ezeiza), en Damas Libres; en Mixta Variada: 7°) Ruben Cardoso junto a Gabriela Piñero, Carlos Massencio y Matías Méndez (Brandsen); en Caballeros Variada: 4°) Daniel Loustaunau junto a Walter Mendiondo, Jorge Saracho y Santiago Martiren (Rauch); y en Caballeros Libres: 2°) Joaquín Melo, Emiliano Fernández, Federico Noguera y Jonatan Ostrit; 5°) Ramón Gauna, Facundo Lezica, Tomás Labollita y Cristian Di Vito (Monte Grande); 9°) Guillermo Cidoni, Luis Saupurein, Leandro Buttiler y Erik Buttiler; 10°) Fabián Guerendiain, Facundo Fernández, Marcelo Mundet y Gustavo Francesconi (La Plata); 11°) Osvaldo Battilana, Raúl Bátiz, Oscar Bossi y Daniel Carosela; y 13°) Hugo Rosas, Santiago Trucco, Federico Monfort y Juan Godoy.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CAMPEONA DEL MASTER DE MENORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse nuevamente el Master de Padel de Menores, reafirmando el puesto N° 1 en Argentina por tercer año consecutivo. Fiorella y Francesca Floriani obtuvieron este importante título en el torneo llevado a cabo en Pilar, precisamente en el prestigioso Premium Apa Center, y de esta manera no solo refuerza su posición en el ranking nacional, sino que también demuestra su habilidad y dedicación, asegurándose un lugar entre las mejores jóvenes atletas del país. Este logro destaca su consistencia y excelencia en el deporte, manteniendo el liderazgo en el ranking desde las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con tan solo 16 años.

PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA EN LA TERCERA FECHA DE LA LIGA UPA La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación del Club Juventud Deportiva en la tercera fecha de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones del CEDEM 2 de Caseros, Partido de 3 de Febrero. Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo lograron las siguientes posiciones en sus respectivas categorías: 1°) Juana Cantet, Paz Dorronsoro, Juana Dierickx, Juana García, Delfina García, Kiara Peñalva, Indiana Benavídez y Miguelina Pellejero; 2°) Carola Siri, Uma Polito, Valentina Jacquet, Mora Viera y Zoe Iritcity; 3°) Lola Rodríguez y Candelaria Gonzalía; y 4°) Bianca Téves. Además, en la división Inventivo recibieron mención por participación: Clara García, Catalina García y Delfina Maderna.

PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES ACADEMIA LUISINA GIOIOSA EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA LIGA ROLLER LIFE La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la presentación de la Escuela de Patín Artístico Las Flores Academia Luisina Gioiosa en la segunda fecha de la Liga Roller Life, que se disputó el sábado 3 de agosto en el Club Circunvalación de La Plata. Las alumnas y alumnos a cargo de los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, alcanzaron los siguientes puestos: 1°) Agustín Corvino (Formativa 13 años); 2°) Melina Orlando (Promocional “B” Senior), Delfina Curutchet (Quinta “C” 15 años), Julieta Etchalús (Formativa 9 años) y Katarina Berasain (Formativa 14 años); 3°) Mía Rodríguez (Quinta “C” 13 años); 5°) María Emilia Cardoso (Quinta “C” 13 años), Renata Toledo (Formativa 10 años) y Alma Enríquez (Formativa 11 años); 7°) Morena Ponce (Quinta “C” 10 años), Caterina Lemma (Formativa 10 años) y Catalina Rodríguez (Formativa 11 años); y 8°) Emilia Reinomo (Formativa 10 años). Además, hubo menciones para Guadalupe Bartalomey Rubino, Emma D’Alessandro, Julieta Domínguez, María Pía Iglesias Elgue y Emilia Montes (Incentivo); Lola Cisneros, Juana Curutchet, Justina Iglesias Elgue, Mateo Montentes y Antonia Sella (Incentivo Avanzado).

