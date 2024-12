BM – lunes 9 de diciembre

EL INTENDENTE GELENÉ RECORRIÓ JUNTO AL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO LA OBRA DE LA PLANTA DE FAENA El intendente Alberto Gelené recibió al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. En marco de la jornada, donde también fueron parte de la 10ª Fiesta del Cordero Deshuesado, se realizó una recorrida por el predio donde se construye la Planta de Faena de pequeños animales de nuestra ciudad. Este proyecto, luego de distintas licitaciones y procesos, ya registra un avance muy importante en los diferentes sectores y herramientas necesarias para el funcionamiento. Se trata, como se ha remarcado en otras oportunidades, de un beneficio para el desarrollo productivo tanto local como regional, ya que se espera que sea de utilidad también para productores de localidades cercanas; asimismo es un impulso significativo económico, para la generación de empleo genuino y reducción de costos de producción.

INICIO DE LA RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA AGROPECUARIA El intendente Alberto Gelené se reunió en el día de la fecha con el Subsecretario de Infraestructura Escolar Ariel Lambezat, a los efectos de convenir que el Municipio de la Ciudad de Las Flores desarrolle un polo educativo en la obra de la Residencia de la Escuela de Educación Agraria N°1. El convenio, además de incluir el proyecto para desarrollar el polo educativo, también contempla el mantenimiento y las mejoras en el edificio. También participaron de la reunión el Secretario de Educación minicipal Rogelio Díaz y el Asesor de Políticas Públicas Emil Gelené.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” En el Salón Rojo del Palacio Municipal tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”. Silvia Hopenhayn y Federico Jeanmaire, dos de los jurados de narrativa, mantuvieron un interesante diálogo público en torno al concepto de ficción en la actualidad. Luego de explicar que existe una importante diferencia entre la ficción y la literalidad, hicieron notar que la realidad se comprende mejor a través de la ficción, comentaron libros clásicos y contemporáneos y deleitaron al público con divertidas anécdotas. Susana Szwarc, por su parte, leyó un texto de su autoría en el que abordó los últimos premiados en el Concurso Bioy y el significado actual de la poesía. A continuación, se presentaron «Postales. Una geopoética», de César Saravia, e «Invasión», de Matías Dalvarade, libros galardonados el año anterior. Cada uno de los autores recibió un ejemplar, simbólicamente, de su obra. Y, al agradecer, compartieron con los presentes una breve lectura y unas cálidas palabras sobre lo que significaba, para ellos, tener publicado su primer libro gracias al Concurso Bioy. Finalmente, se otorgó el correspondiente certificado a los ganadores de la actual edición. María Andrea González, de Bahía Blanca, recibió el Premio de Poesía; en tanto que Marcelo Galbán, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtuvo el de Cuento. Las obras ganadoras fueron, respectivamente, De entrecasa y Los invitados invisibles. El Intendente Alberto Gelené cerró el acto explicando la importancia del Concurso Bioy, desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de dieciocho años. También recalcó que se trata de un certamen que recibe gran cantidad de obras de todo el país; evocó distintos momentos compartidos en ese ámbito, valorizando la trayectoria literaria local y agradeció la presencia de los escritores que, con sus diferentes participaciones, cerraron este “año Bioy”.

FABIÁN BLANSTEIN ASUMIÓ NUEVAMENTE COMO INTENDENTE INTERINO Dado el pedido de licencia por motivos personales del intendente Alberto Gelené, este lunes 9 de diciembre el profesor Fabián Blanstein asumió como intendente interino de la Municipalidad de Las Flores. Con la aprobación por unanimidad por parte del Honorable Concejo Deliberante, el reemplazo se extenderá hasta el 31 de diciembre. En tanto, la presidencia del cuerpo estará a cargo de la vicepresidenta primera, Laura Risso.

¡AVANZA EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL NOMBRE PARA LA PLAZA DEL BARRIO TRAUT! La Municipalidad de Las Flores informa que se continúa avanzando, según el cronograma previsto, en la elección del nombre para la nueva plaza del Barrio Traut, en el marco del Programa Municipal de Presupuesto Participativo. Hasta el 13 de diciembre, se invita a los vecinos a participar de la votación online. Podrán elegir entre las propuestas presentadas por vecinos e instituciones, ingresando a la web del Presupuesto Participativo en el siguiente enlace: https://participa.lasflores.gob.ar. Participá y ayudá a hacer historia. Con esta votación, los vecinos tienen la oportunidad de ser parte activa en la elección de un nombre que represente la identidad, historia y valores del Barrio Traut. Para más información o consultas, comunicate al [2244-506981] o escribinos a presupuestoparticipativo@lasflores.gob. ¡Tu voz es importante! Elegí el nombre de la plaza y dejá tu huella en la comunidad.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” CERRARON EL AÑO CON MUY BUENOS RESULTADOS El fin de semana “Los Fénix” Newcom tuvieron una destacada presentación en diferentes certámenes, culminando exitosamente la temporada donde se apreció un notable crecimiento en lo colectivo e individual, con grandes expectativas de cara a las competencias del año venidero. Los equipos que representan a la Secretaría de Deportes y Cultura, dirigidos por el profesor Aldo Tobio, lograron los siguientes resultados: en el Parque Plaza Montero, la categoría 40 mixta se consagró campeona del certamen de Beach al derrotar en la final 2/0 a La Patriada de Florencio Varela. Debemos consignar que el certamen fue vibrante, con pasajes de muy buen juego, quedando las posiciones así: 1°) Los Fénix, 2°) La Patriada, 3°) Ranchos Newcom, 4°) Pirañas, 5°) Los Zorros de San Jorge, 6°) Los Horneros de Gral. Rodríguez “A”, 7°) Los Horneros de Gral. Rodríguez “B” y 8°) Los Tarros de Areco. El plantel de “Los Fénix” lo integraron: Ariel Repetto, Pablo Boisserenc, Marisa Caviglia, Natalia Cabrera, Nadia Rolán, Guillermo Gabaldo y Luciano Sánchez.

En Tapalqué, la división 50 mixta obtuvo el subcampeonato en el torneo de Beach, bajo la modalidad 6 vs. 6.

El elenco estuvo conformado por Blanca Martínez, Claudia Monteavaro, Andrés Bardetis, Rubén Campagna, Roberto Sabathié, Fernanda Sabathié y Danisa Amicone. También en la mencionada localidad, la categoría +60 conquistó el quinto puesto sobre un total de 12 conjuntos. En este caso, los florenses estuvimos representados por Laura Morales, Cacho Musacchio, Mirta Cancela, Walter Orlando, Tiki Gebbie, Mary Cadoppi, Néstor Campos y Miriam Razeto.

CICLO DE CINE-DEBATE: PROYECCIÓN DE «LAS BUENAS INTENCIONES» Este viernes 13, el área de Masculinidades continúa con el Ciclo de Cine Debate: Se proyectará «Las buenas intenciones», de Ana García Blaya.

Película autobiográfica, ubicada en Buenos Aires durante los años ’90. Desde una mirada íntima, narra la historia de Amanda, una niña de 10 años y la mayor de tres hermanos. Sus padres están separados y una alternativa de vivir fuera del país rompe la cotidianidad con la que sus vidas se desarrollan y obliga a tomar decisiones. Luego de la proyección y a partir de los visualizado, se abrirá un espacio de debate con el objetivo de reflexionar acerca de los roles cuidados, la distribución de las tareas de cuidado, la socialización de género, entre otros temas.

¡Te esperamos!. Acercate a las 19 horas a la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem) – Aula 2

Actividad libre y gratuita para todo público. Coordina el equipo de Masculinidades, Dirección de Políticas de Genero, Diversidad y Prevención de la Violencia.

NUCLEAMIENTOS RURALES: CIERRE ANUAL DEL PROYECTO EDUCATIVO EN RED «TRANSITANDO LA IGUALDAD» Se llevaron a cabo diversas actividades en el marco del cierre del proyecto educativo “Transitando la Igualdad”. Cabe destacar que este proyecto de articulación entre el Gobierno Municipal, Jefatura Distrital y el CEF N°6, permite que las escuelas rurales del distrito participen de encuentros durante todo el ciclo lectivo, en las 6 sedes previamente definidas. La propuesta contribuye a fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la socialización, la salud, la recreación y el deporte, entre otros aspectos de relevancia. En cada encuentro, los alumnos de todas las escuelas rurales realizan diferentes actividades propias de la Educación Física, entre las que se destacan: juegos pre deportivos, cooperativos, sociomotores, talleres a cargo de TDM del CEF, y de la Secretaría de Salud. Al finalizar el año participaron del cierre, en esta oportunidad, en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, charla de RCP y visita a la EESA N°1, donde pudieron vivenciar diferentes experiencias, principalmente en los entornos formativos de la institución.

EGRESADOS EN EL PARQUE DE LA COSTA: UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE Durante tres jornadas llenas de emoción, risas y adrenalina, más de 200 alumnos y alumnas egresados de nuestra ciudad disfrutaron de una experiencia inolvidable en el Parque de la Costa. Este premio especial, impulsado por la Municipalidad de Las Flores, fue parte del cierre de las Olimpiadas Juveniles Florenses 2024, reafirmando el compromiso de garantizar igualdad de acceso a oportunidades recreativas para todos los jóvenes de nuestra comunidad. Los viajes reunieron a chicos y chicas de todas las escuelas que participaron en las Olimpiadas. Esta actividad no solo fue un merecido reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, sino también una oportunidad para celebrar los valores que promovemos para nuestra ciudad: inclusión, participación y trabajo en equipo. Desde el Área de Juventudes agradecemos a las familias, docentes y colaboradores que hicieron posible la edición 2024 de las Olimpíadas Juveniles Florenses, y renovamos nuestro compromiso de seguir generando espacios que fortalezcan el crecimiento y el disfrute pleno de nuestros jóvenes.

TERCER PUESTO PARA LA SUB 12 DE LAS FLORES VÓLEY EN LA LIGA BELGRANENSE El elenco de la categoría Sub 12 de Las Flores Vóley, proyecto conjunto entre la Secretaría de Deportes y Cultura y el Centro de Educación Física N° 6, ocupó la tercera ubicación en la “Copa de Oro” del certamen que organiza la Asociación Belgranense. Ayer en Lezama se desarrolló la fase definitoria, con la participación de los cuatro equipos clasificados en la fase regular, donde las dirigidas por los profesores María José Inchauspe y Gastón Isasmendiz perdieron en semifinal 20/25, 25/19 y 13/15 ante Gral. Belgrano; y por el tercer y cuarto puesto le ganaron 15/20 y 25/15 a Dolores. El plantel estuvo constituido por: Violeta Padín, Celina Etcheto, Sofía Gentilini, Olivia Di Tullio, Celina Gentilini, Isabella Caputo, Luisa Arrambide, Giana De Benedetto, Antonia Córdoba, Jimena González, Clarita Abraham y Juana Vidal.

GANADORES DE LA COPA «LIGA DE FÚTBOL DE LAS FLORES” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los equipos que entre el viernes 6 y el domingo 8 de diciembre protagonizaron las finales de la Copa «Liga de Fútbol de Las Flores”. En la oportunidad se enfrentaron los ganadores de los torneos Apertura y Clausura para definir el campeón del año. En el caso de la categoría Sub 9 se hizo un cuadrangular y en las divisiones Sub 13 y Sub 17 El Taladro no jugó porque se encuentra participando en el Torneo Federal. Los resultados registrados fueron los siguientes: En Sub 9, El Taladro y Juventud Deportiva igualaron 0 a 0 y compartieron el título; en Sub 11, Juventud Unida le ganó 1 a 0 Ferrocarril Roca; en Sub 13, Ferrocarril Roca venció 2 a 0 a Asociación Juvenil Barrio Traut; en Sub 15, Ferrocarril Roca derrotó 1 a 0 a Juventud Deportiva; en Sub 17, Juventud Unida superó 3 a 2 a Ferrocarril Roca. En Reserva, Juventud Unida igualó 3 a 3 con Atlético Las Flores y después le ganó por penales; en la Primera División femenina, Juventud Deportiva venció 3 a 1 a Ferrocarril Roca; y en la Primera División masculina, Juventud Unida empató 0 a 0 con Ferrocarril Roca y luego se quedó con el triunfo en la definición por penales.