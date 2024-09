BM – martes 10 de septiembre

VALIOSA MUESTRA DEL HOGAR AGRÍCOLA EN EL PALACIO MUNICIPAL El sábado y domingo pasado, los salones Blanco y Rojo de la Municipalidad de Las Flores, fueron sede de la gran muestra anual que realizó el Hogar Agrícola de nuestra ciudad, entidad comunal que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano. El evento se destacó por la cantidad y calidad de los trabajos exhibidos. Allí quedó demostrado el interés y el talento de quienes acuden a los 19 talleres con los que cuenta en la actualidad el Hogar Agrícola. Más de 120 alumnas y alumnos concurren a la sede de la calle Pueyrredón 784 para formarse, aprender y compartir gratos momentos. En el encuentro del pasado fin de semana, los talleristas en sus stands, explicaron al público interesado por sus realizaciones, las técnicas y materiales utilizados. Una muestra anual muy valiosa que el Hogar Agrícola de Las Flores exhibe de manera libre y gratuita para toda la comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: BEACH VÓLEY, ATLETISMO Y FÚTBOL PCD A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de los deportistas que triunfaron en la instancia regional e interregional de los Juegos Bonaerenses 2024 y nos representarán en la final provincial que se desarrollará desde el lunes 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en Mar del Plata. El martes 3 de septiembre en Bolívar, la dupla conformada por Clara Coronel y Trinidad Salazar ganaron el certamen Sub 14 femenino de Beach Vóley, derrotando en la final 2 a 1 (19/21, 21/17 y 15/8) a Olavarría. Por otro lado, el jueves 5 de septiembre en Azul, los clasificados en Atletismo convencional fueron: Pilar Tibiletti (Lanzamiento de bala, Sub 14 libre), Luciana Espíndola (Salto en largo, Sub 16), Valentino Dodaro Fíngolo (3.000 metros, Sub 16), Juan Daporta (100 metros, Sub 16) y Natasha Dierickx (Lanzamiento de bala, Sub 18), mientras que el viernes 6 de septiembre en Azul triunfaron en Atletismo PCD: Nehuén Santillán (Lanzamiento de bala PC36, Sub 15), Morena Sosa (Lanzamiento de bala motor 46-47, Sub 15), Brian Dierickx (100 metros intelectual, Sub 15), Santiago Rosas (100 m. Visual 13, +16), Victoria Castro (100 m. PC37, +16) y Josefina García (80 m. intelectual, +12). Ayer en Ezeiza en el marco de la final interregional, el elenco de la categoría PCD de fútbol +17 Libre Nivel “A” de la Escuela Municipal le ganó por penales 3 a 2 a Navarro, luego de igual 2 a 2 al cabo del tiempo reglamentario. El plantel estuvo conformado por Jesús Castro, Miguel Alejandro González, Enzo González, Cristian Ezequiel Romero, Maximiliano Romero, Emiliano Castro y Esteban Castro. DT: Roque Cheminet.

EXPECTATIVA POR LA REALIZACIÓN DEL 10° ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES El próximo viernes 13 de septiembre a las 21 hs, con un concierto que se realizará en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen, dará comienzo la edición especial del 10° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores. Este evento, que concentra a un grupo importante de agrupaciones, se destaca por ser uno de los mejores del país. Delegaciones de coreutas de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, arribarán a Las Flores este fin de semana para participar de un encuentro que tendrá continuidad el día sábado, también a las 2hs.1, con un concierto que tendrá como sede el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, espacio social ubicado en la intersección de las calles Alem y Pueblos Originarios. La finalización de la actividad coral fue programada para el día domingo a las 12:30 del mediodía con la “Cantata al aire libre” al borde la Laguna del Parque Plaza Montero. Es válido de destacar que el Coro Polifónico de nuestra ciudad, que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, con apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura Municipal, es quien organiza este trascendente evento, libre y gratuito para toda la comunidad.

EL NATATORIO MUNICIPAL INFORMA La Dirección del Natatorio Municipal de nuestra ciudad, informa que mañana miércoles, debido al Día del Maestro, no habrá clases para los alumnos y alumnas de las escuelas primarias y secundarias que acuden a la Pileta Climatizada Hugo Mauro.

LAS FLORES VÓLEY SUMÓ DOS VICTORIAS EN LA LIGA BELGRANENSE La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al equipo de Las Flores Vóley por su excelente desempeño en la tercera y cuarta fecha del campeonato de segunda división que organiza la Asociación Belgranense, llevada a cabo el pasado domingo en General Belgrano. Las dirigidas por Luciano Poffer superaron 3 a 1 a Pila y a Ranchos, luego de perder el primer set en ambos encuentros, y de esta manera continúan invictas en el certamen.

CANOTAJE LAS FLORES EN LA PRIMERA FECHA DEL PROVINCIAL DE VELOCIDAD Y REGATAS

PROMOCIONALES La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de Canotaje Las Flores en la primera fecha del campeonato Provincial de velocidad y regatas promocionales, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Tandil con la organización del Centro Náutico del Fuerte y fiscalización de la Fe.Bo.Ca.K. (Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks).

En preinfantiles (1.000 m.): Tiziano Sosa (17° en 4,30 m. y 13° en K1), Luca Carpinetti (11° en 4,30m.), Sebastián Massan (12° en 4,30 m., 6° en K2 y 15° en K1) y Pedro Adorno Cárdenas (25° en 4,30 m. y 17° en K1).

En infantiles (1.000 m): Francisca Abrego (1° en K1, 3° en K2 y 1° en 4,30 m.) y Camilo Torres Díaz (24° en K1, 13° en 4,30 m. y 8° en K2).

En menores “A” (2.000): Ana Paula Torres Díaz (1° en 4,30 m., 4° en K1 y 3° en K2) y Guillermo

Supatto (8° en K1, 5° en 4,30 m. y 11° en K2).

En menores “B” (2.000 m.): Lucía Monfort (4° en 4,30 m., 6° en K1 y 19° en K2 mixto), Ana Paula Poblete Rojas (3° en 4,30 m., 3° en K2, 3° en K1 y 2° en K2 mixto) y Victoria Massan (14° en K2 mixto).

En cadetes (500 m.): Jacinto Torres Díaz (9° en K1 final “A” y 4° en la semifinal de K2).

En master “G”: Ricardo “Piojo” Carpinetti (1° en 4,30 m. promocional).

Debemos consignar que estuvo presente el olavarriense Agustín Vernice, quien intervino en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ocupó el cuarto puesto en la final de K1 (1000 m.). Por otro lado, el palista del Club Estudiantes de Olavarría compitió en reiteradas oportunidades en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero.

About The Author