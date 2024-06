BM – martes 11 de junio

COMIENZA A REPARARSE EL AHUELLAMIENTO EN RUTA 3 Luego de distintas comunicaciones y gestiones realizadas por el intendente Alberto Gelené ante equipos técnicos de Vialidad Nacional con los que se han realizado otras obras en la ciudad, en estas horas llegan equipamientos y operarios para comenzar con una primera etapa de reparación de la Ruta N° 3. Estos trabajos, que se ejecutarán en conjunto con el Municipio, se realizarán en inmediaciones del paso a nivel en el kilómetro 185, en el acceso/salida de nuestra localidad, donde se registra un importante deterioro y deformación de la calzada.

PALISTAS FLORENSES EN EL INICIO DEL PROVINCIAL DE MEDIO FONDO Y REGATAS PROMOCIONALES La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los palistas de Canotaje Las Flores por su participación en la 1° Fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y Regatas Promocionales, que se desarrolló el pasado fin de semana en Ensenada con la organización del Club de Regatas La Plata y fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.). Las pruebas se disputaron sobre distancias de 1.000, 2.000 y 5.000 metros, donde los palistas de nuestra ciudad lograron los siguientes resultados: en infantiles: Francisca Abrego (1° en K1; 4,30 m. y K2), Lucas Carpinetti (10° en 4,30 m. y 11° en K1) y Tiziano Sosa (11° en 4,30 m. y 15° en K1).

En menores: Ana Paula Torres Díaz (10° en K1, 15° en K2 mixto, 2° en 4,30 m. y 4° en K2), Ana Paula Poblete Rojas (14° en K2 mixto, 4° en K2 damas y 5° en K1) y Guillermo Supatto (4° en 4,30 m., 15° en K2 mixto y 7° en K1).

En cadetes: Jonás Moyano Jonas (24° en K2) y Jacinto Torres Díaz (20° en K2 y 21° en K1).

En senior: Juan Ignacio Cáceres (2° en K4).

En master: Aldana Canteli (3° en K1 y 4° en K2 mixto), Hugo Rosas (3° en K1) y Lucas Pisano (4° en k2 mixto, 5° en K2 y 8° en K1).

Por otro lado, Ricardo “Piojo” Carpinetti participó en una regata de Aventura.

Cabe destacar que en julio hay receso por el invierno y que se retomará la actividad el sábado 10 y domingo 11 de agosto en Campana, oportunidad en que se llevará a cabo la segunda fecha del Provincial de Medio Fondo y Regatas Promocionales.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS A LA INSTANCIA REGIONAL DEPORTIVA La Secretaría de Deportes y Cultura informa que, luego de las últimas eliminatorias de la fase local, estos son los deportistas clasificados al regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

Beach Vóley: Agostina Pérez Orlando y Elena Lencina (Sub 16) y Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18).

Tenis de Mesa: Ignacio Cenzano y Paz Dorronsoro (Sub 14), Santino Propato y Fiorella Propato (Sub 16), William Rodríguez y Josefina Quesada (Sub 18), Ignacia Goñi e Hilario Basualdo (+18 PCD).

Padel: Simón Rivarola y Nahuén Giacoia Puente, y Lucila Larregina y Agustina Luchini (Sub 14); Santino Propato y Valentín Valdéz, y Fiorella Propato y Maitén Giacoia Puente (Sub 16); Valentino De Benedetto y Lautaro Mundet, y Josefina Quesada y Catalina Cabral (Sub 18).

Tenis: Juan Ignacio Caputo (Sub 14), Guido Mundet y Fiorella Propato (Sub 16), Valentino De Benedetto y Rosario Peralta (Sub 18), Pedro Dorronsoro y Laureano Gómez (Sub 16 masculino doble).

Handball Playa Sub 18: Francesco Repetto, Vicente Laría, Jonás Luján, Dylan Montastruc, Vicente Testani, Paulino Laborde, Ignacio Monreal y Valentino Bulzomi. DT: Pablo Roncoli.

Fútsal Sub 15 libre: Pedro Stuer, Nicolás Eluaiza, Rocco Lemma, Santiago Brahín, Francisco Aravena, Francisco Couselo, Consentino Basile, Facundo Reyes, William Cordomí y Manuel Peyré. DT: Luciano Poffer.

Fútbol 7 mixto: Ferrocarril Roca: Bautista Caputo, Benjamín Redolatti, Bautista Lamas, Santino Mogica, Simón González, Emilia González, Pía Bianchini, Emilia Montenegro, Carolina Rodríguez y Mayra Figueroa. DT: Guillermina Cenzano.

Fútbol 5 Sub 18: Dante Alighieri: Sofía Blundo, Martina Ojeda, Alma Lorenzetti, Victoria Delacasagrande, María Luz Mercere, Oriana Caputo, Tiara Berasain, Flora Rubino Joanteguy, Sofía Asla y Nahiara Buiese. DT: Morena Rodríguez.

Fútsal Sub 18: Colegio San Miguel: Alfonso Cuburú, Lautaro Mundet, Bautista Favre, Tobías Lacoste, Stéfano Luciani, Cruz De Los Heros, Vicente Carricart, Joaquín Ametrano, Geremías De La Torre Díaz y Vittorio Folini. DT: Fabián Blanstein.

NEWCOM: LOS FÉNIX SE PRESENTARON EN BENITO JUÁREZ, RANCHOS Y RAMALLO Equipos de Los Fénix Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, tuvieron una intensa actividad el fin de semana. El sábado, en Benito Juárez y en el marco de una nueva fecha del Círculo Regional de Newcom, las categorías 60 y 50 ganaron tres partidos; mientras que la división 70 se impuso en dos oportunidades, obteniendo de esta manera importantes puntos en la tabla general. El domingo, en tanto, el elenco 60 mixto llegó a los cuartos de final en el certamen disputado en Ranchos, donde jugó de igual a igual con equipos de larguísima trayectoria como Los Nonos, Indomables Newcom Caba, Los Dinos y Newcom Tercer Tiempo. Por último, en Ramallo, una fusión entre jugadores de Las Flores y Saladillo, denominada “Salarenses”, ocupó la segunda ubicación en la “Copa de Plata” del “Torneo Amistad”, exclusivo para la categoría 50 mixto.

LILIANA HERRERO EN EL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES En el marco del Primer Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, este sábado 15 se presentará la cantante Liliana Herrero quien engalanará el evento con su show musical. Será a las 21 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal, con entrada libre y gratuita. El Encuentro de Escritores – a realizarse tanto el sábado 15 como el domingo 16 en la Dirección de Cultura – tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra, tal como lo hicieron Bioy Casares, Silvina Ocampo y hasta Borges quienes, además de otros, eligieron a Las Flores para crear algunas de sus grandes obras. Dentro del cronograma están contempladas presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, además de charlas temáticas en referencia a la literatura, muestra de fotos de Adolfo Bioy Casares. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad que desee disfrutarlas.

