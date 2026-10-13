BM – Martes 13 de octubre

EL INTENDENTE MANTUVO UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL SATSAID Invitado por las autoridades del SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión), el intendente Fabián Blanstein, junto al secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, participó de una reunión con el fin de llevar adelante acciones en conjunto. Estuvieron presentes Claudio Ventos, secretario general del SATSAID Zona II, Pablo Damiani, secretario administrativo y Hugo Felice, secretario de Prensa.

CON ÉXITO SE REALIZÓ LA SEGUNDA FECHA DEL ENCUENTRO CORAL LAS FLORES Entre los días viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo en nuestra ciudad la segunda de las tres fechas programadas del 12º Encuentro Coral de Las Flores. Con la organización del profesor Miguel Ángel Polito, director del Coro Polifónico Municipal y con fuerte apoyo de la Dirección de Cultura en el evento, el día viernes se produjo la recepción de las distintas agrupaciones corales que arribaron al encuentro donde, en el Salón Rojo, el intendente Fabián Blanstein les dio la bienvenida a los coreutas y les deseó buena estadía en nuestra ciudad. El primer concierto fue en el Templo Parroquial el mismo viernes por la noche. Al día siguiente sábado, los grupos vocales se trasladaron al paraje rural Rosas y por la noche el segundo concierto se realizó en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios. El domingo antes del mediodía, hubo “Cantata al aire libre” al borde de la laguna del Parque Plaza Montero donde estuvieron presentes los Coros Voces del Camino, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales de la UBA, Mama Coro de Capital Federal y Vocal Austral de la provincia de Chubut. El exitoso 12º encuentro Coral Las Flores, en el mes de noviembre tendrá su continuidad con la tercera y última fecha.

INSCRIPCIÓN PARA LA MARATÓN INTERNACIONAL “DINO HUGO TINELLI” La Secretaría de Deportes informa que, de los 25 cupos liberados, se encuentran a disposición 11 lugares para participar en la 27° edición de la Maratón Internacional “Dino Hugo Tinelli”, sobre distancias de 10 Km. (competitiva) y 3 Km. (participativa), que se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a partir de las 17 horas en la ciudad de Bolívar, con largada desde el Centro Cívico. Los interesados deberán inscribirse a través del teléfono 2241 469307 o acercarse al Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

BOCHAS: MIRTA FUCCILA EN EL TORNEO PROVINCIAL DE PUNTA INDIO MAGDALENA La Secretaría de Deportes hace mención a la presentación de Mirta Fuccila en el Torneo Provincial de Bochas, exclusivo para la categoría Damas “B”, que se disputó el domingo en Punta Indio Magdalena. La representante de la Asociación de Bochas de Las Flores, bajo la dirección técnica de Luis Genta, le ganó a 12 a 11 a Zárate y 12 a 3 a Junín; luego registró dos derrotas: 12 a 9 frente a Tres Arroyos y 12 a 7 ante Zárate, por lo que no pudo acceder a un lugar por el título. En la final, Silvia Porras (Azul) venció 12 a 11 a María Eugenia Gachen (Olavarría).

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