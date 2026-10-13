Deben operar a Homero cuanto antes para una mejor calidad de vida

Yanina Berasaín, mamá de Homero estuvo en los estudios de LA RADIO hablando sobre la operación que deben hacerle a su hijo de 4 años, expresando que si en los próximos días se logra juntar los fondos (alrededor de 2.500.000.- y 3.000.000.-) la operación se realizaría en un instituto privado el próximo mes de noviembre, ya que, vía hospital público Homero se encuentra en lista de espera y, al no tener riesgo de vida, la operación se puede postergarse hasta dos años.

“A mi hijo Homero lo tenemos que operar de amígdalas, adenoides y oídos, tiene 4 años, esto empezó el año pasado, descubrimos que algo raro estaba pasando, le molestaba el sonido de la sirena de un juguete, después de varios estudios, se descubrió que escucha como si estuviera debajo del agua todo el tiempo, consultamos con muchos profesionales. Por esta razón al no escuchar bien no puede hablar bien, tiene un pequeño retraso, tiene un problema de modulación. Tiene apneas de sueño, está con ojeras, el año pasado le hicimos todos los estudios y se llegó a la conclusión de que había que operarlo…Se esperó durante 6 meses cuando hubo una leve mejoría, pero finalmente se decidió operarlo porque el retraso continúa y ya corre riesgo que una membrana del oído quede pegada y sería más complicado en el futuro…” Decía.

Empezamos a llamar a muchos hospitales públicos, llegamos al Ludovica y como había muchos niños quedamos en lista de espera. Si bien no es una situación de gravedad, no hay riesgo de vida, pero es necesario para mejorar su calidad de vida…”

También Yanina agregaba: “Estábamos en octubre y no se pudo avanzar. Por eso decidimos largar una rifa para poder intervenirlo de manera privada, ahí llegamos a contactar con una otorrina florense Emiliana Córdoba Puga de la Clínica del Niño que trabaja en La Plata. La operación está entre 2.5 millones y 3 millones, y cada 15 días el presupuesto puede variar…”

(Yanina Berasaín mamá de Homero)

Sobre la campaña: “La rifa son 1000 números para tratar de alcanzar la cifra que es de 2 o 3 millones de pesos, gracias a la gente la rifa se va vendiendo, ya llevamos 340 números en una semana, que es un montón, pero nos falta para llegar. Es un número por 3 mil o dos por 4 mil. Quien no pueda comprar nos ayuda muchísimo difundiendo la noticia para llegar a más personas para recaudar lo antes posible. Lo ideal sería tramitar todo cuanto antes porque pueden aumentar la cirugía…Los turnos para operar sería en noviembre o diciembre en cambio para el Ludovica sería para dentro de dos años. Es muchísimo tiempo…Es un montón de ayuda la que estamos recibiendo tanto de la familia, vecinos y gente que no conocemos, estamos agradecidos con todos, hay emprendedores y comercios y ya tenemos 45 obsequios para los que participan…” Para los que puedan aportar, el teléfono personal de Yanina es 2244-475589 o al alias: yani.colorina.nx

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA.

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