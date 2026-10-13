Nicolás Bertini: «La verdad es que busqué el arco»

El zurdo mediocampista de Juventud Deportiva se refirió a la victoria del «albiverde» ante Ferro por la sexta fecha del Clausura que se disputó el pasado domingo. «Fue una victoria muy importante y la verdad es que la necesitábamos después de la derrota ante Atlético». Sobre el partido y su expulsión en el segundo tiempo, Bertini afirmó que «pudimos por momentos hacer nuestro juego que es lo que nos pide Aquiles (Rafeca). Intentar jugar por abajo, a veces sale y a veces no pero siempre lo intentamos. En cuanto a la roja creo que la primera jugada que recibí amarilla no era porque hubo muchas faltas más fuertes después. ¿El gol? Fue muyt lindo, sí. Muy contento porque lo venía buscando y la verdad que es que busqué el arco. Por suerte se me dio».

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