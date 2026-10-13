Polémica por la demolición de un histórico inmueble: el municipio podría sancionar a los responsables

Desde el Gobierno Municipal se informa a todos los vecinos de Las Flores sobre el estado del expediente administrativo relativo al inmueble ubicado en la esquina de Av. General Paz y calle 25 de Mayo. Ante las denuncias vecinales sobre el deterioro estructural de la edificación, Inspección General tomó intervención y elevó las actuaciones a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos con el fin primario de resguardar la seguridad de los peatones y transeúntes. Dado el valor urbanístico e histórico del edificio, la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural recomendó medidas preventivas específicas (vallado, apuntalamiento y arriostramiento) destinadas a consolidar la fachada y evitar desprendimientos. El 30 de julio de 2026, los propietarios solicitaron la intervención urgente sobre los sectores críticos. Tras las evaluaciones técnicas, el 18 de agosto de 2026 la Secretaría de Planeamiento aprobó exclusivamente la demolición parcial de la mampostería con riesgo inminente sobre la fachada de calle 25 de Mayo, bajo estrictas normas de seguridad y vallado reglamentario. Ante la posterior demolición total de la estructura y la detección de posibles intervenciones no autorizadas, el Municipio se encuentra instruyendo los pasos procesales correspondientes dentro del expediente administrativo. Se están investigando las causas de lo ocurrido para determinar si se actuó bajo la urgencia del riesgo inminente o si se incurrió en una «Demolición sin Permiso Municipal». La actual gestión municipal reafirma su compromiso con la seguridad pública y el cumplimiento del ordenamiento legal vigente. Es así que, a expensas de lo que determine el dictamen del área de Asuntos Legales y las observaciones correspondientes de la Secretaría de Obras Públicas, si correspondiera, se procederá a aplicar las sanciones legales pertinentes a quienes se encuentren como responsables.

Fuente. Anexo BM

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