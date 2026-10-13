13 de octubre de 2026

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Emiliano Abrego: «Estamos muy cerca de obtener la personería jurídica»

29 segundos atrás Fm Alpha

Luego de la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar días pasados, el electo presidente del Club de Pesca Deportiva Las Flores habló con la 91.5 sobre los próximos pasos a seguir. «Se llevó adelante todo un proceso de normalización con la puesta a consideración de los ejercicios económicos desde el 2020 hasta el presente. Por eso considerábamos que era muy importante la presencia de los socios para seguir adelante con los objetivos que siguen. Y uno de ellos es la obtención de la personería jurídica, que está cerca de concretarse». Más adelante, Abrego dijo que «la puerta de la institución siempre está abierta para toda la comunidad. Ahora estamos pensando en un concurso en El Gualichu y más para el próximo verano el tradicional concurso de los más chicos en la laguna. Queremos seguir creciendo con esta pasión que es la pesca deportiva».

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