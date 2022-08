BM – martes 16 de agosto

ACTO CENTRALIZADO EN HOMENAJE AL GRAL. SAN MARTÍN El Gobierno Municipal invita al Acto Centralizado al recordarse el 172° aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín. La conmemoración será mañana miércoles 17 de agosto a partir de las 14.30 horas en el busto homenaje al Padre de la Patria ubicado en Plaza Mitre. Se extiende la invitación a representantes de diferentes instituciones educativas, sociales e intermedias y a todos los vecinos de nuestra comunidad.

NUEVO CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción a un nuevo Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 29, 31 de agosto y 2 de septiembre de 14 a 15:30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

LA OFICINA DE EMPLEO DIO COMIENZO A UN NUEVO CURSO DE GESTIÓN EMPRESARIAL La Oficina de Empleo informa que el pasado viernes 12 se dio inicio a un nuevo Curso de Gestión Empresarial que se desarrolla en marco del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que lleva adelante dicha Oficina local, en un trabajo conjunto con la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores y su Red de Emprendedores. Este curso está orientado a personas desocupadas con perfil emprendedor, quienes están en proceso de generar un proyecto a futuro o bien cuentan con un emprendimiento en marcha. A través de este trabajo conjunto con la Red de Emprendedores, se impulsa el trabajo independiente como una importante alternativa de desarrollo local, brindando las herramientas necesarias para poder planificar e implementar un proyecto de negocios viable. En esta primera clase estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo, Cristian Chiodini; Pablo Aranda y Carolina Guerendiain de la Oficina de Empleo local y la capacitadora Laura Gómez, quien forma parte de la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores, institución que viene trabajando y acompañando desde hace muchos años a los emprendedores locales. Con una buena concurrencia de alumnos, en esta primera clase se hicieron las presentaciones formales y se despejaron dudas generales del Programa, para luego pasar a la presentación de cada alumno, con su emprendimiento o idea, que en el transcurso de las clases podrán ir reforzando y así poder concluir en tres meses con un proyecto más concreto de emprendimiento formal.

NOCHE A PURO TANGO PARA HOMENAJEAR A BARDI La Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura lució repleto de público el pasado sábado por la noche en una jornada donde el tango fue protagonista. “La Tanguería”, un proyecto del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires en acción con la Secretaría de Cultura municipal, mostró en Las Flores como la pasión por el tango sigue perdurando en el tiempo. La actividad comenzó con una clase al ritmo del dos por cuatro a cargo de los profesores Ezequiel Cabrera y Lara Artigas. Finalizado el encuentro, que contó con una gran participación de parejas de bailarines, se proyectó un video minuto con imágenes y palabras alusivas hacia la figura de Agustín Bardi, el notable músico y compositor nacido en Las Flores un 13 de agosto de 1884. Luego tomó la palabra el intendente Alberto Gelené quien felicitó a todos los que hicieron posible la organización del evento. En su discurso subrayó: “compartimos nuestra admiración por Agustín Bardi, hoy 13 de agosto, en el día de su nacimiento y todos los días. Es importante destacar que muchas composiciones de autores importantes de nuestro país han quedado en el olvido, pero sin embargo las composiciones de Agustín Bardi siguen vigentes y aun se siguen tocando. Agradezco a todos los que están presentes hoy compartiendo esta noche, como así a la Secretaría de Cultura y todo su equipo”. Después subió al escenario la orquesta con la voz de Alejandro Fernández, quien estuvo acompañado por Rubén Pacheco en guitarra, Wenceslao Nochetti en el bajo y Julián Rodríguez en acordeón. El grupo musical florense entonó tangos que fueron coronados por fuertes aplausos de la concurrencia que pobló la Sala. También fueron muchos los aplausos a los bailarines Ezequiel Cabrera y Lara Itatí Artigas en una exhibición tanguera que causó también muestras de admiración. El cierre de lujo con “La Fredes Tango” y la magnífica voz de Mónica Romano acompañada por Sergio Armellino en piano, Víctor Morales en contrabajo, Rafael Ruiz Morales en violín y Leandro Fredes en bandoneón y dirección musical. Una gran noche que dejó múltiples sensaciones y en la que la figura de Agustín Bardi ofició de marco adecuado para poder conseguir este tipo de propuestas donde la gente de nuestra ciudad tuvo la posibilidad de disfrutarlas en plenitud.

OPERATIVOS DE DOCUMENTACIÓN EN LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores informa que el Registro Provincial de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, realizará un Operativo de Documentación en nuestra ciudad. Será los días lunes 22 y martes 23 de agosto y el operativo estará ubicado en inmediaciones del Palacio Municipal, más precisamente en Av. Rivadavia y Av. San Martín. El horario de atención será de 9 a 15 horas y allí los vecinos podrán efectuar sus trámites de manera simple y rápida. El Registro de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la documentación que acredite la identidad de los y las bonaerenses, y es en la búsqueda de cumplir con este objetivo que se realizan distintas actividades en los 135 municipios de la provincia. En estos operativos se pueden realizar trámites de DNI, expedición de partidas (nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción), declaración jurada de domicilio, denuncias de extravío, inicio de inscripciones tardías de nacimiento y certificados de Pre – Identificación (CPI); inicio de cambio de género.

AXEL NYGAARD PRESENTA LA EXPOSICIÓN “CARETA SOBRE ANTIFAZ” La Secretaría de Cultura invita a la exposición “Careta sobre antifaz”, que el artista Axel Nygaard presentará el próximo sábado 27 de agosto a las 19 horas en el Foyer (antesala) del Teatro Español con entrada libre y gratuita. El autor de la muestra ha relatado que muchas obras suyas que descansaban en un cajón, obsoletas, olvidadas, desactualizadas, fueron resignificadas para esta presentación. Este trabajo implicó el desarrollo de técnicas que, sin perder el aspecto original, buscaron recomponer la imagen dando un nuevo impacto visual. El xilocollage y collage de estampas intervenidas le permitieron a Axel Nygaard conjugar imágenes dispares y atemporales. Estas tensiones se esconden y se revelan en diferentes formas, pero siempre reaparecen con diferentes mascaras. “Careta sobre antifaz” rompió las reglas tradicionales del grabado, de no reutilizar las matrices a partir de finalizada la tirada. Es válido de destacar que Axel Nygaard es un artista radicado desde hace muchos años en Las Flores y que desarrolla diversos proyectos dentro de las artes: trabaja en restauración del patrimonio, en la coordinación de eventos culturales, ilustra documentos internacionales, trabaja en obra y muestras colectivas, muralismo, realiza etiquetas con su obra para la industria del vino, carpetas de grabado junto a otros autores, desarrolla un proyecto itinerante de arte tipográfico y grabado, entre otros proyectos eclécticos.

EL CICLISMO BRILLÓ EN LA PISTA MUNICIPAL La Pista Municipal de Ciclismo fue escenario el pasado domingo de un prestigioso programa, que contó con la impecable organización de la Agrupación Florense de Ciclismo y fiscalización de la Federación Olavarría Centro. Numerosos pedalistas de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires arribaron a nuestra ciudad para brindarse el máximo, ante la importante presencia de público que vio como ganadores a Leandro Dastugue (Mayores, Olavarría), Joel Randazzo (Menores, Olavarría), Mario Avaca (Master “D”, Monte), Marta Scaroni (Damas, Las Flores), Carlos Rodríguez (Master “C”, Las Flores), Martín García (Master “B”, Gral. Alvear), Theo Sequeira (Master “A”, Olavarría) y Federico Vivas (Elite y Sub 23, Saladillo). Debemos consignar que en esta última categoría participó el florense Laureano Rosas, quien está volviendo a los primeros planos luego de una operación en el pie izquierdo, de cara a los Juegos Odesur. Por otro lado, también se realizó el selectivo de la Juegos Nacionales Evita, que otorgaba tres plazas. En la división Sub 16 (2006/2007) se impuso Román Gorosito (Mercedes), seguido por Leonardo Pérez (Hernderson) y Uriel Tolosa (Saladillo). En damas: 1º) Charo Posse (Olavarría), 2º) María Olivan (Olavarría) y 3º) Valentina Méndez (San Miguel). En la división Sub 14 (2008/2009): 1º) Federico Velázquez (San Nicolás), 2º) Facundo Maggi (Pehuajó) y 3º) Alexis Carballo (Chascomús), mientras que en damas clasificaron Abril Azimonti (Azul), Juana Mendeñe (Pehuajó) y Cielo Randazzo (Olavarría), ya que eran la únicas tres inscriptas. La exitosa jornada fue presenciada por el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, que a su vez participaron de la entrega de premios. También acompañó la actividad el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené.

CANOTAJE COPÓ EL PARQUE PLAZA MONTERO Alrededor de 500 palistas fueron protagonistas de la primera fecha del campeonato provincial de velocidad y regatas promocionales que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.). En la oportunidad se vivieron dos jornadas espectaculares en el marco de un clima ideal a puro sol, donde se apreció muy buen nivel en las competencias desarrolladas en pistas de 200 y 500 metros; como así también en embarcaciones K1, K2, K4, C1 y 4,30 metros, además de carreras de Paracanotaje en las cuales los deportistas estuvieron a la altura de las circunstancias. Cabe destacar que previo a la entrega de premios, el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, y el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, hicieron un reconocimiento a Juan Ignacio Cáceres quien obtuvo el subcampeonato Panamericano en K2 (500 m.), junto a Agustín Rodríguez, disputado el 10 de agosto en Halifax, Canadá; y también en ese mismo lugar, representando a la Selección Argentina, el florense clasificó sexto en la final “B” de K4 (500 metros) con Gonzalo Lo Moro, Agustín Rodríguez y Gonzalo Carreras, pero en el Campeonato Mundial de Velocidad que se disputó desde el miércoles 3 al domingo 7 de agosto. Sin lugar a dudas fue un importante evento que se desarrolló en un lugar perfectamente acondicionado, donde los visitantes quedaron maravillados por su cuidado y mantenimiento. El encuentro a su vez contó con el acompañamiento de Pedro Cantet (director del Parque Plaza Montero); Eduardo Zapata (secretario de Salud), Favio Folini (director de Deportes), Ricardo Lapadula (secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente), Javier Di Giano (secretario de Gobierno) y Cristian Chiodini (secretario de Desarrollo Productivo y Sustentable), entre otras autoridades del Gabinete Municipal. La Secretaría de Deportes felicita a Canotaje Las Flores por la excelente organización, pendiente en cada detalle para que todo saliera a la perfección.

