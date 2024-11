BM – martes 19 de noviembre

PRODIABA, EL PROGRAMA PROVINCIAL QUE ACOMPAÑA AL DIABÉTICO En la Secretaría de Salud contamos con el programa PRODIABA, que no solo provee de insumos, sino que contamos con un equipo interdisciplinario para seguimiento del paciente diabético. ¿Qué es? A través del Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires –PRODIABA-, dependiente de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, se brinda a las personas con diabetes, con cobertura pública exclusiva, las herramientas para un adecuado control de su patología. ¿Qué brinda? Provisión de insumos farmacológicos y no farmacológicos para el tratamiento de la diabetes. Esto incluye diversos tipos de insulinas, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa, entre otros. Orientación y capacitación a Equipos de Salud. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Los insumos que provee el PRODIABA están dirigidos a la población con residencia en la provincia de Buenos Aires que padece diabetes y tiene cobertura pública exclusiva (no cuenta con obra social o prepaga). Cómo se puede acceder al programa Acercate al CAPS Dardo Decima o la Secretaria de Salud y consultá con el equipo de salud. Allí se le solicitará DNI y negativa de ANSES a fin de inscribirlo a PRODIABA. En el caso de indicación de medicación en comprimidos, insulinas en frasco ampolla, agujas, lancetas, tiras reactivas y/o biosensores, su profesional médico/a completará la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN AL PRODIABA firmada y sellada por un profesional médico/a. En el caso de indicación de insulinas en lapiceras su profesional médico/a completará la PRESCRIPCIÓN DE ANÁLOGOS DE INSULINAS / LAPICERAS NPH que será enviada para autorización. El solicitante retirará la medicación, una vez al mes, en la Secretaría de Salud. Este trámite tendrá validez por 15 meses. Una vez vencido dicho plazo, deberá renovarse la inscripción, desde el punto 1, para continuar siendo beneficiario.

PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE: PRESENTACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO «MAL TRAGO» Hoy martes 19 de noviembre, la Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, exhibirá en la plataforma digital de YouTube la actuación del grupo musical de raíz nativa “Mal Trago”. El Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera, en esta oportunidad, pondrá en pantalla su sexto lanzamiento en el marco de un programa que promociona y contribuye al desarrollo de nuestros artistas. Mal Trago, es un novel conjunto que se formó inicialmente el 18 de enero de este año 2024. Está integrado por Bruno Mundet en Bombo, Amadeo Municoy en Bajo, Joaquín Saladino 1era Guitarra y 2da voz y Agustín Loyarte en 2da Guitarra y 1era Voz. El taller del profesor “Chicky” Noguera le otorga la posibilidad a los artistas florenses, vocales o instrumentales, de contar con pistas necesarias, creadas y grabadas dentro de un programa de 30 horas dónde se incluye post producción, arreglos musicales, grabación, mezcla y master. El artista se encuentra con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. En esta oportunidad, desde las 19 horas de la tarde, la ciudadanía podrá disfrutar de la música del grupo folclórico Mal Trago. El link de la plataforma digital para poder mirar la interpretación artística es: https://youtu.be/W_lJD-fleMA

CLASE ABIERTA DE LA ORQUESTA ESCUELA La misma se llevará a cabo mañana miércoles 20 a las 14:30hs. en el Teatro Español de nuestra ciudad. Durante esta jornada, además de disfrutar de la interpretación de algunas piezas musicales preparadas por los estudiantes, se realizará la entrega de nuevos instrumentos donados por la Fundación Banco Provincia. Asimismo, se llevará a cabo la presentación oficial de las inscripciones para el ciclo lectivo 2025, brindando información para quienes deseen sumarse el próximo año. Este evento es una oportunidad para conocer el trabajo de la Orquesta Escuela, celebrar su crecimiento y acercar la música a toda la comunidad educativa.

MÚSICA DE PELÍCULAS EN SINFÓNICOS EN EL ROJO El próximo viernes 22 de noviembre el Salón Rojo del Palacio Municipal será escenario de un gran evento artístico musical que augura características de espectacularidad. Desde las 20:30hs. en el salón de gala del municipio, se presentará el cuarteto de cuerdas “Cinerama” integrado por Juan Pablo Gez Carballo en primer violín arreglos y dirección, Milagros Cepeda en segundo violín, Belén Benavente en viola y Gustavo Carra en violoncello. Los cuatro músicos tienen una amplia y destacada trayectoria en la orquesta sinfónica de Mar del Plata y en el ámbito educativo en el Conservatorio provincial de música “Luis Gianneo”. El público que concurra al espectáculo, podrá disfrutar de una noche donde escucharán composiciones musicales emblemáticas de la historia del cine como así también música de los videojuegos. En su actuación, el cuarteto “Cinerama” rendirá homenaje a compositores como John Willians, Henri Mancini (la Pantera Rosa), y Ennio Morricone, entre otros. Interpretarán piezas de películas ya clásicas como Cinema Paradiso, Star Wars, Harry Potter, Zorba el Griego y Cazafantasmas. Un espectáculo imperdible. Libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

COLOMBÓFILAS: TEODORO STRIKER SE CONSAGRÓ CAMPEÓN La Secretaría de Deportes felicita a Teodoro Striker por adjudicarse el torneo que organizó la Sociedad Colombófila Alas Florenses. El vencedor del certamen general reunió 44.412,12 puntos y fue escoltado por Gustavo Dubor con 41.620,77; Bernaola y Flia. Con 36.386,37; Sebastián Andrade con 36.038,52 y Braian Rosas con 34.431,12 unidades. Por otro lado, en la última fecha del campeonato Social, disputada el sábado 2 y domingo 3 de noviembre desde Federación, Entre Ríos (570 Km. en línea de vuelo), y Villa Regina, Córdoba (770 Km. en línea de vuelo), se impuso Jorge Gartner, quien además obtuvo el Federal de Adultas, premio que otorga la Confederación Colombófila Argentina. Por otro lado, Gustavo Dubor ganó el torneo de Fondo y Sebastián Andrade se quedó con el premio especial “80° Aniversario de la Sociedad Colombófilas Alas Florenses”, que se conmemoró el jueves 14 de noviembre.

PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA CAMPEÓN DE LA “COPA ATLÁNTICA” DE LA DIVISIÓN “B” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de las chicas de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva, quienes se adjudicaron la “Copa Atlántica” de la división “B”. Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de noviembre, la ciudad de Villa Gesell fue escenario de este importante certamen de unificación, donde participaron 16 Escuelas de diferentes provincias. En la oportunidad, las alumnas de la técnica Camila Mendiondo tuvieron un gran desempeño, consagrándose campeonas al sumar la mayor cantidad de puntos, debido a las siguientes posiciones alcanzadas: 1°) Juana Cantet, Elena Maciel, Paz Dorronsoro, Zoe Iritcity, Anna Lisazo y Miguelina Pellejero; 2°) Uma Polito y Lola Rodríguez; 3°) Carola Siri y Bianca Mercere; y 4°) Valentina Jacquet.

FÚTBOL: FERRO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al Club Ferrocarril Roca por consagrarse campeón del torneo oficial Clausura de primera división, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. El pasado domingo, en el estadio del Centro de Educación Física N° 6, las “ferroviarias” se impusieron 5 a 1 sobre Juventud Deportiva (1) con goles de Gimena Caputo (2), Albertina Álvarez, Oriana Caputo y Camila Herrera, siendo el resultado global de 5 a 2. El tanto del “Depor” lo convirtió Aixa Saurel, quien fue la goleadora del certamen con 8 conquistas, mientras que la valla menos vencida le correspondió a Dahiara Ferro (Ferrocarril Roca).

CON NOTABLE ÉXITO PASO POR LAS FLORES LA FERIA «EL MERCADER» El Parque Plaza Montero lucio festivo durante el pasado fin de semana con el desarrollo de la Feria El Mercader, un evento que mostró una muy buena organización y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores para su exitosa realización. El público, que en gran número acompañó durante los tres días del encuentro, no solo disfruto de la gastronomía que se ofreció en los Food Truck, sino que pudo presenciar los espectáculos programados donde en el escenario estuvieron el sábado Adrián Maggi, el domingo El Retutu y el lunes por la noche el grupo bailantero “Iluminarás La Nueva Luna” que fue quien cerró la jornada festiva. Además, en cada noche estuvieron artistas locales que complementaron los tres días de realizaciones. De Las Flores se escuchó la música que puso en pista el DJ “Helado” Ruiz y los grupos Cosme Fulanitos y La Coplera, esto en la jornada inicial. En el segundo día estuvieron sobre las tablas: el Grupo Décadas, la banda de rock Viejo Ratón y el DJ Julián Sánchez, mientras que, en la última y exitosa noche, donde se observó una masiva concurrencia de público, estuvieron DJ Andrés Avalos, Aer Totem y los rockeros de La Rullemán, artistas florenses que actuaron antes y fueron los que acompañaron la presencia de “Iluminarás la Nueva Luna”. Es válido de destacar también que se sumaron a la exitosa jornada, libre, abierta y gratuita para toda la comunidad, emprendedores y artesanos locales que tuvieron también la posibilidad de comercializar sus productos en distintos espacios del Parque Plaza Montero. Con notable éxito y poder de convocatoria pasó por Las Flores la Feria «El Mercader».

