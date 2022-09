BM – martes 20 de septiembre

19 DE SEPTIEMBRE – DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS Por el Día Nacional de las Personas Sordas, anoche lunes el Palacio Municipal fue iluminado de color azul. El secretario de Educación, Rogelio Díaz y demás funcionarios acompañaron a las alumnas Camila Ribas y Rosario Reynoso y sus familias, quienes junto a docentes y directivos de la Escuela de Educación Especial Nº 501, compartieron esta importante actividad con el objetivo de difundir y concientizar acerca del respeto por las personas sordas y la necesidad de ejercer de manera plena todos sus derechos. Este día también fue recordado por la Dirección de Discapacidad a fin de sumar acciones en marco de la importancia de esta fecha.

LOS YACU BIEN PALANCA Y SU ACTUACIÓN EN “SALA ABIERTA ROCK” La sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura fue el lugar donde el pasado domingo por la noche se presentó el grupo florense Los Yacu Bien Palanca en marco del ciclo “Sala Abierta Rock”. Buena respuesta del público para presenciar la actuación de la banda integrada por Bruno Loggia, Juan Izquierdo, Iván Cruz y Santiago Rey, músicos que estuvieron acompañados por un Staff que conforman también Lorenzo Gómez, Ruben Heit y Luciano Abrego. Los Yacu Bien Palanca, a su actuación del último domingo, le sumarán una serie de presentaciones programadas para el mes octubre que incluyen también el lanzamiento de dos videoclips.

PARDO FESTEJÓ SU 146° ANIVERSARIO CON UN CÁLIDO ENCUENTRO Los festejos por el 146° aniversario de Pardo se desarrollaron el viernes por la tarde con un encuentro que se realizó en la Plaza de Los Amigos del paraje rural del partido de Las Flores. Allí se reunieron alumnos de los distintos establecimientos escolares de la localidad con sus docentes y con distintos referentes de la comunidad como vecinos e integrantes de la Comisión Directiva del Club Unión Deportiva que también fueron anfitriones en el acto de celebración. Estuvo presente el intendente Alberto Gelené y también el secretario de Educación, Rogelio Díaz; el secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Cristian Chiodini; el director de Programación y Producciones Artísticas de la Secretaría de Cultura, Marcelo Pilotto; el delegado municipal de Pardo, Lisandro Paggi; entre otras autoridades. El Intendente Gelené celebró el arribo a un nuevo aniversario de Pardo, que se cumplimentó el domingo 18 de septiembre de 1876, fecha de la llegada del primer tren al lugar. La Directora de la Escuela Primaria, Esther Sabathie, leyó palabras alusivas a la historia de Pardo redactadas por la profesora Nora Genaro, que también fue parte de la cálida jornada donde hubo tortas y gaseosas para compartir. La celebración continuó el sábado por la noche en el Club Unión Deportiva con el 8° Encuentro Coral Las Flores.

REVÁLIDA DE GUARDAVIDAS EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes comunica que el sábado 1º de octubre a las 10.30 horas, en el Natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, se llevará a cabo la reválida de guardavidas que contará con la Fiscalización de la Comisión Provincial de la especialidad. La jornada tendrá una primera parte de capacitación en RCP para los guardavidas asistentes a cargo de Gonzalo Luján, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, y luego cada uno deberá cumplimentar una serie de requisitos para revalidar el título y poder ejercer la profesión. Cabe destacar que la prueba física incluye nadar 200 metros en un determinado tiempo y realizar un remolque de 50 metros.

VALENTINO JAZZ BAZAR & CARRIE DIANE WARD SE PONEN «AL ROJO VIVO» Valentino Jazz Bazar & Carrie Diane Ward son los artistas que este viernes 23 se ponen “Al Rojo Vivo” en una nueva noche del ciclo creado y producido por Osvaldo “Helado” Ruiz para la Secretaría de Cultura. La cita es para este viernes 23 partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita, en el Salón Rojo del Palacio Municipal. El reconocido guitarrista de jazz Valentino, regresa junto a la vocalista estadounidense Carrie Diane Ward con un show ameno, divertido y por supuesto, cargado de muy buena música donde alternan sus incomparables estilos y brindan un espectáculo con estilo propio donde no faltarán los clásicos del jazz. Juan Miguel Valentino es un guitarrista que plasma un estilo con una estética propia que brinda una interpretación fiel al estilo que profesa. Elogiado por músicos como Mike Stern, John Scofield, James Brown, Roben Ford, y George Benson entre otros, es un cultor de la técnica combinada «del pulgar» y el “three fingers line” creada por el gran músico Wes Montgomery (1923-1968), también por el uso de octavas y acordes con un sentido melódico muy intenso. Ex guitarrista de Willy Crook y Los Funky Torinos, forma su propia banda en el 98’, Valentino Jazz Bazar. Carrie da gala de una voz propia de su raza, con matices tenues y melodiosos y la fuerza y carácter que impone su presencia. En su adolescencia comienza su carrera dentro del género Góspel, pero al ir incursionando en otros géneros encuentra su verdadero “Feeling” como cantante en el Blues, el Soul y el Jazz. Participa en distintas formaciones navegando por innumerables escenarios en ciudades tan variadas como Chicago, New York, Nebraska, Mississippi y Connecticut, entre otras en donde destaca por su particular y ameno estilo.

RECREACIÓN Y TURISMO: TAREAS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS SERVICIOS EN EL PARQUE PLAZA MONTERO La Dirección del Parque Plaza Montero da a conocer las diferentes tareas que se llevan adelante en los distintos sectores de este espacio tan característico para la recreación de los florenses y gran polo turístico para quienes llegan a la ciudad con el objetivo de disfrutar de un espacio con diferentes propuestas. Entre las principales acciones se destacan el engranzado de la calle de ingreso al Parque Plaza Montero (paralela a la recta principal del autódromo, camino a Cnel. Boerr) y el bacheo del autódromo; esta última acción, además de brindar un mejor servicio para los florenses que eligen el camino para paseos o entrenamiento físico, se realiza en vistas de la importante actividad deportiva del 16 de octubre donde se realizará el Triatlón Ciudad de Las Flores. Se continúa además con la limpieza del espejo de agua también con el objetivo de mantenerlo siempre en las mejores condiciones; además para el evento de natación que se desarrollará el sábado 15 y para la parte de nado del mencionado Triatlón. Se está comenzando con la creación del Parque Aéreo que se desarrollará para brindar un nuevo servicio de entretenimiento y de deporte aventura a la comunidad que quiera utilizarlo y también a aquellos visitantes que lleguen a disfrutar de la propuesta turística y recreativa del distrito. En marco de esta idea, el fin de semana se realizó una experiencia con integrantes del Programa ENVIÓN. Además, se está culminando con la instalación de diez sombrillas y la construcción de bancos de adoquines en la “zona de los jóvenes”, ubicada frente a la pista hípica, donde además se hizo un importante trabajo de iluminación por sensores. De igual modo se sigue con las tareas de mantenimiento como corte de pasto, acondicionamiento del parque, juegos y demás áreas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram