BM – martes 25 de octubre

AJEDREZ: RAFAEL MIRANDA EN EL ABIERTO INTERNACIONAL PROAM 100 AÑOS FADA El florense Rafael Miranda estuvo a la altura de las circunstancias en el torneo Abierto Internacional de Ajedrez PROAM 100 años FADA, que se disputó entre el lunes 10 y el martes 18 de octubre en Vicente López, con la participación de 173 jugadores de 15 países. El alto nivel del evento se vio reflejado con la presentación de 20 Grandes Maestros (GM), 20 Maestros Internacionales (MI) y 23 Maestros FIDE, entre quienes se encontraba nuestro representante, preclasificado en el puesto 43. Cabe destacar que el ajedrecista de nuestra ciudad clasificó 27º con con 6 puntos, producto de 5 triunfos, 2 tablas (una de ellas frente al heptacampeón argentino GM Diego Flores -2547-) y 2 derrotas ante los GM Mekhitarian Krikor Sevag (Brasil 2544), quien finalizó 6º, y el GM Alan Pichot (Argentina 2629), que a la postre terminó siendo el subcampeón. Esto le permite Rafael sumar 13 puntos en su ELO personal, llegando a 2316. Por último, debemos indicar que el campeonato se lo adjudicó el GM paraguayo Axel Bachmann, segundo fue el GM Alan Pichot (Argentina) y tercero el GM Neuris Delgado Ramírez (Paraguay). La Secretaría de Deportes felicita a Miranda, quien se inició en la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando.

JORNADA DE SALUD EN EL PARAJE RURAL ROSAS La Secretaría de Salud Pública informa que el día viernes se realizó una jornada de salud en las instalaciones el CEPT N° 37 del Paraje Rural de Rosas. Con la intervención de la Dra. Noelia González Biere y Agentes Sanitarios, se realizaron en los adolescentes controles de salud, control de vacunas, charlas informativas, se evacuaron dudas y se entregó material informativo. Asimismo, se comunica que se vienen llevando a cabo acciones similares con el servicio de odontología, la Dra. Claudia Vitti realiza controles de salud bucal y se entregan cepillos de dientes.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN JUNÍN La Secretaría de Deportes informa que la Escuela Municipal de Ajedrez asistió a la octava fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 23 de octubre en el complejo deportivo municipal “Gral. San Martín” de Junín. Intervinieron 234 aficionados del juego ciencia de más de 20 delegaciones, donde el mejor florense clasificado fue Bruno Castellá al ocupar la cuarta posición en la categoría Sub 15 (49 inscriptos). Por otro lado, los demás alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 12 (36 jugadores): 10°) Tomás Espíndola, 22°) Ivana Aranda y 25°) Juan Barreto. Sub 15 (49 participantes): 14°) Tiano Puente, 15°) Román Eluchanz, 23°) Juan Martín Márquez, 36°) Tobías Ferrari y 40º) Lara Vitale. Libres (85 ajedrecistas): 43°) Mario Orlando y 62°) Néstor Orlando. La novena etapa está prevista para el 13 de noviembre en Olavarría.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram