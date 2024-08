BM – martes 27 de agosto

NUEVO AUMENTO Y BONO COMPENSATORIO PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES El Gobierno Municipal otorgará un nuevo aumento a los trabajadores municipales que será del 10% a pagar en los sueldos de agosto. También se determinó un Refuerzo Compensatorio de $20.000 que, como en cada oportunidad, impacta en mayor medida en las categorías más bajas. Con este aumento, se alcanza una actualización de los salarios en lo que va del año de alrededor del 120% – superior a la inflación acumulada en 2024 que es de aproximadamente el 90% -. Asimismo, esto es parte de una recuperación del poder adquisitivo que también se refleja en las remuneraciones de los jubilados y pensionados municipales. “Esta decisión está marcada fundamentalmente en una responsabilidad del manejo de los recursos públicos y presupuestarios, que significa un esfuerzo muy importante que debemos valorar porque lo hacemos entre todos”, expresó el intendente Alberto Gelené luego de un nuevo encuentro con los referentes de los Gremios que representan a los trabajadores. El Gobierno Municipal continúa trabajando con el objetivo de priorizar las mejoras salariales de la familia municipal en el marco de la situación económica en general que afecta a todos los sectores de la comunidad. Cabe destacar que esta inversión en los salarios se distribuye además en la economía local a través de la actividad comercial, entre otros rubros.

¡CONTINÚAN LOS DEPORTES EN LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES! El jueves 29 de agosto, a partir de las 18 horas, continúan las disciplinas de la Etapa Deportiva (Parte 1), esta vez con tenis de mesa y truco.

El encuentro se dará en el Centro Recreativo Municipal «Néstor Kirchner», donde los equipos seguirán compitiendo con el objetivo de consagrarse ganadores de la etapa. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta deportiva. Vení a alentar a los equipos con los colores que los representan, y a compartir un momento inolvidable que promueve la sana competencia y el compañerismo. No te pierdas las Olimpíadas Juveniles Florenses 2024. ¡Te esperamos!.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

· Ordenanza Nº 3583 (Promulgada por Decreto Nº 1494 del 24 de julio de 2024) mediante la cual se establece para el Partido de Las Flores, el régimen regulatorio de la actividad desarrollada por los Establecimientos Geriátricos clasificados en “Residencias para Adultos Mayores, Hogares Sustitutos para la Tercera Edad y Hogares de Día”.

· Ordenanza Nº 3587 (Promulgada por Decreto Nº 1465 del 24 de julio de 2024) mediante la cual se convalida, en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación como conveniente a los intereses municipales, el texto del Decreto N° 1148 de fecha 11 de junio de 2024 (DECTO-2024-1148-LASFLORES-INT), dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual en su Art. 1° se adjudicó a la Firma Cementos Avellaneda, única oferente, la adquisición de 140 toneladas de Cemento Portland CPN 40 o CPF 40 a granel, por valor de Pesos veintidós millones setecientos setenta y un mil setecientos noventa y uno (22.771.791,00).

· Ordenanza Nº 3588 (Promulgada por Decreto Nº 1464 del 24 de julio de 2024) mediante la cual se convalida el Contrato de Comodato celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el cual el primero otorga en Comodato la Ambulancia de Traslado 0 km., Modelo Sprinter 416 CDI, Furgón 3665, Marca Mercedes Benz, Motor N° 651958W0153680, Chasis N° 8AC907643PE232527, Dominio: AG243BT, la cual será destinada al uso exclusivo de la Municipalidad para el cumplimiento de los fines específicos al funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades o centros de atención.

· Ordenanza Nº 3589 (Promulgada por Decreto Nº 1463 del 24 de julio de 2024) mediante la cual se incorpora el Artículo N° 3 a la Ordenanza 1751/2021 que establece que la Lista de Dadores Voluntarios de Sangre se encontrará en la Dirección de Salud del Municipio, actualizándose periódicamente e informándose a los establecimientos de salud de nuestra Ciudad.

· Ordenanza Nº 3590 (Promulgada por Decreto Nº 1462 del 24 de julio de 2024) por la cual se modifica el Art. 1° de la Ordenanza N° 3404/2022 autorizando al Departamento Ejecutivo la colocación de reductores de velocidad homologados en la intersección de las Avda. Pellegrini y Avda. del Carmen y calle Abel Guaresti en la intersección con la calle Ferrer y en Abel Guaresti en intersección con Avda. del Oeste de la ciudad de Las Flores.

• Ordenanza N° 3591 (Promulgada por Decreto N° 1563 del 1° de agosto de 2024) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada y la Municipalidad de Las Flores, a los fines de la descentralización del trámite de emisión y entrega de la Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas en jurisdicción de este Municipio.

• Ordenanza N° 3592 (Promulgada por Decreto N° 1562 del 1° de agosto de 2024) mediante la cual se aprueba el “Acta Acuerdo” de fecha 8 de julio de 2024 suscripta entre la Municipalidad de Las Flores y la empresa contratista “Hidraco S.A.” relativa a la modificación parcial del Contrato de “Colocación de carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Las Flores” (Licitación Pública No 5/23) y se convalida el texto del Decreto No 1365/2024 del 12 de julio de 2024.

• Ordenanza N° 3593 (Promulgada por Decreto N° 1519 del 31 de julio de 2024) mediante la cual se autoriza la excepción a la Ordenanza No 2525/2011, Código de Planeamiento Urbano, que permite la instalación de un Circo de manera transitoria y en el plazo comprendido entre el 16 de julio de 2024 y hasta el 16 de agosto de 2024, en el inmueble del Club Atlético El Hollín, ubicado en la calle Roberto Trucco e Islas Malvinas de Las Flores, designado catastralmente como Circunscripción 1, Sección C, Chacra 82, Parcela 3c, Partida 364.

• Ordenanza N° 3594 (Promulgada por Decreto N° 1518 del 31 de julio de 2024) por la cual se incrementa en un quince por ciento (15%) el valor del módulo establecido en el Artículo 32° de la Ordenanza N° 3562/2024 Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024 modificada por el Artículo 1° de la Ordenanza N° 3569/2024 y de la Ordenanza N° 3576/2024 y se aplique el citado incremento a los valores establecidos en los Artículos 12°, 18°, 20° y 24° de la Ordenanza No 3562/2024, modificada por los Artículos 2°, 3°, 4° y 5° respectivamente de la Ordenanza N° 3569/2024, modificada por el Art. 2° de la Ordenanza N° 3576/2024 y se incrementa en un quince por ciento 15% el valor de la Hora Cátedra fijada en el Artículo 6° de la Ordenanza N° 3569/2024, modificada por el Art. 3° de la Ordenanza N° 3576/2024, todo ello a partir del 1° de julio de 2024.

• Ordenanza N° 3595 (Promulgada por Decreto N° 1517 del 31 de julio de 2024) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo la construcción de reductores de velocidad en la Avda. Alvear entre Avdas. Presidente Perón e Independencia y en Abel Guaresti y Pascual Peredo.

• Ordenanza N° 3596 (Promulgada por Decreto N° 1663 del 19 de agosto de 2024) por la cual se convalida el Contrato de Locación celebrado, a partir del 1° de agosto de 2024 y por el término de diecisiete (17) meses, entre la Municipalidad de Las Flores y el Sr. Alejandro Luis GUERRERO, D.N.I. N° 24.518.298. por un inmueble de su propiedad ubicado en la calle Garibaldi N° 955, de la ciudad de Tandil, con destino al alojamiento de estudiantes universitarios de Las Flores.

• Ordenanza N° 3597 (Promulgada por Decreto N° 1662 del 19 de agosto de 2024) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo, por resultar conveniente a los intereses municipales, la adjudicación a la firma DINAMITA S.R.L. único oferente, para la contratación de la obra “Construcción y montaje de rielera en planta de faena de ovinos y porcinos” en el Partido de Las Flores, con provisión de materiales y mano de obra, por la suma de Pesos veintinueve millones ciento ochenta y ocho mil doscientos veinticinco ($29.188.225,00), según la Licitación privada N° 17/24.

