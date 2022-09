BM – martes 27 de septiembre

¡VAMOS A VACUNARNOS! CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN DEL 1/10 AL 15/11 La Secretaría de Salud Pública comunica que desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre se realizará la Campaña Nacional de Vacunación ¡Vamos a vacunarnos!. Este año, los niños y niñas de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de las vacunas Triple Viral y contra la Polio, independientemente del antecedente de vacunación. Podrán hacerlo en el Centro de Vacunación del Hospital Zonal General de nuestra ciudad en el horario de 7 a 12.30 horas. Las vacunas pueden aplicarse en simultáneo con otras, incluso con las de Covid-19.

SE REALIZARÁ MAÑANA MIÉRCOLES 28 LA JORNADA DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN NUESTRA CIUDAD La jornada de fumigación y desratización en diferentes puntos de la ciudad y dependencias municipales que en principio se había anunciado para hoy, por cuestiones de reprogramación, se realizará durante mañana miércoles 28 de septiembre. La Municipalidad de Las Flores, a través de la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal de la Secretaría de Salud Pública, informa que dichas tareas serán realizadas por el Departamento de Control de Vectores y Plagas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se recuerda que la fumigación es una de las acciones centrales en la lucha contra el mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya y que actúa solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas. La otra acción muy importante es la prevención desde casa. El descacharrado, el recambio de agua en bebederos de animales de compañía y de floreros, y la eliminación del agua que pueda quedar acumulada en otras superficies, es central para evitar la propagación del mosquito transmisor.

LOS CENTROS FESTEJARON LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA EN LA LAGUNA En el marco de la llegada de la primavera, el pasado sábado los niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria Este, Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Los Manzanares, Norte y Villa Pardo, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, disfrutaron de una hermosa jornada recreativa, almuerzo y merienda en articulación con la Secretaría de Deportes y Vibraventura en el Parque Plaza Montero. Durante la jornada estuvieron acompañados por los Coordinadores Martín Dambrosio y Silvina Castro junto a las docentes de cada uno de los Centros.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO El pasado domingo, en las instalaciones del Club Independiente de Castelli, se llevó a cabo la séptima etapa del torneo “Cuenca del Salado” donde intervino la Escuela Municipal de Ajedrez. En la oportunidad, los alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes resultados: en Sub 8: 4°) Gino Deluchi. En Sub 10: 2°) Enzo Deluchi y 8°) Tomás Fosco. Sub 12: 5°) Iván Aranda y 11°) Jeremías Schimpf. En Sub 14: 4°) Román Eluchanz, 6°) Tiano Puente, 9°) Bruno Castellá y 14º) Lara Vitale. En Sub 16: 9°) Juan Martín Márquez y 13°) Tobías Ferrari. En Libres: 43°) Mario Orlando. Cabe destacar que hubo 137 jugadores, entre ellos el GM Carlos García Palermo, 5 MI y 5 MF; separados en tres torneos (hasta 10 años, hasta 14 años y libres). El certamen se lo adjudicó el Maestro internacional (MI) Facundo Pierrot, seguido por el Gran Maestro (GM) Carlos García Palermo y el Maestro Internacional (MI) Leandro Perdomo. Asimismo, además de los dueños de casa y los florenses, también participaron ajedrecistas de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, San Miguel del Monte, San Vicente, Castelli y Almirante Brown. La próxima y última fecha, se desarrollará el sábado 29 de octubre en Lanús, donde estará en juego la “Copa Ciudad de Lanús”.

ESTUPENDA NOCHE CON VALENTINO & CARRIE DIANE WARD EN EL CICLO “AL ROJO VIVO” El viernes por la noche el Salón Rojo del Palacio Municipal volvió a lucir repleto dado que mucha gente se acercó a disfrutar de una gran velada que se engalanó con la actuación del dúo Valentino Jazz Bazar & Carrie Diane Ward, dos artistas de primer nivel musical. En una nueva noche de “Al Rojo Vivo”, el ciclo creado y producido por Osvaldo “Helado” Ruiz para la Secretaría de Cultura, el reconocido guitarrista de jazz Valentino, y la vocalista estadounidense Carrie Diane Ward, exhibieron todo el talento en un show donde alternaron sus estilos y los clásicos del jazz. Todas las sillas del Salón Rojo cubiertas y gente de pie para presenciar un evento que volvió a demostrar la calidad en la elección de los artistas que participan del Ciclo al Rojo Vivo que en el próximo mes de octubre tendrá su continuidad con otra gran noche de artistas.

