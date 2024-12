BM – martes 3 de diciembre

CONCIERTO NAVIDEÑO DE FIN DE CURSO DE LA ORQUESTA ESCUELA INFANTO-JUVENIL Con la presencia también de la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional, este domingo 8 de diciembre a las 20 horas en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen, la Orquesta Escuela Infantojuvenil de Las Flores realizará un concierto navideño en el marco del cierre del curso 2024. La Orquesta Escuela, que funciona en la Escuela Nº 21 y donde diferentes profesores dictan las clases musicales durante el año, ya ha mostrado notables avances en cada presentación en la que ha participado. Bajo la conducción de su director, Leandro Pérez, brindará un nuevo concierto que estará incluido en los festejos de la víspera de la navidad. Como invitados estarán la Banda de Gendarmería Nacional y el Coro Polifónico Municipal, un hecho que, sin dudas, realzará la jornada musical programada. Se invita a la comunidad a participar de este importante espectáculo que contribuye a promover el desarrollo de las actividades culturales de nuestra ciudad.

EL INTENDENTE GELENÉ FIRMÓ UN ACUERDO CON KICILLOF PARA EL DICTADO DE NUEVAS CARRERAS EN LAS FLORES En marco de un acto en Florencio Varela, el intendente Alberto Gelene subscribió con el gobernador Axel Kicillof un acuerdo para el dictado de nuevas carreras de grado en nuestro Municipio de Las Flores. Este convenio se enmarca en el Programa Puentes mediante el cual se garantiza el acceso a educación superior en distritos del interior, como ya se viene realizando en nuestra ciudad con distintas posibilidades de formación. Durante el mencionado acto, Kicillof inauguró un jardín de infantes y firmó un convenio para reactivar obras educativas paralizadas por el Gobierno Nacional, como es el caso de las obras de la escuela técnica vinculada a la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). También se concretó la apertura de un Mercado Bonaerense Fijo y la presentación de nuevas inversiones en el Parque Industrial.

CON LA COLABORACIÓN DE PROFESIONALES DE MUNICIPIOS VECINOS, SE REALIZÓ LA 2ª JORNADA MASIVA DE CASTRACIÓN El pasado sábado se realizó en nuestra ciudad la Segunda Jornada Masiva de Castración. En esta oportunidad la jornada se realizó en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner” donde se contó con la presencia y colaboración de profesionales de municipios vecinos, entre ellos, de la Dirección de Bromatología de Benito Juárez y residentes de Zoonosis Rurales de Azul. También estuvieron colaborando voluntarias que acompañan y colaboran durante todo el año en los trabajos del área de Cuidado Animal. Además, Promotores de Salud Del Ministerio de la Provincia De Buenos Aires, que vienen acompañando el trabajo territorial que se comenzó a realizar este año en los barrios. Desde el área se agradece a todos ellos por hacer de esta jornada un gran día, donde fueron dados 55 turnos entre perros y gatos, de los cuales asistieron 36 que fueron vacunados y castrados a lo largo del día.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y HABITACIONALES La Secretaría de Educación informa que se encuentra abierta la inscripción al programa Municipal de Becas económicas y habitacionales. Dicha inscripción se puede realizar de manera presencial en la Secretaría de Educación, hasta el 3 de enero de 2025, de 8 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Recordamos que quienes ya reciben el beneficio, deben solicitar la renovación del mismo. Las solicitudes quedarán sujetas a la evaluación que realiza la “Comisión de adjudicación de becas”, respetando el Reglamento General de becas para estudios superiores; aprobado oportunamente por Ordenanza Municipal.

Documentación a presentar:

– Fotocopia del DNI del solicitante y grupo familiarConstancias de ingresos (Recibos de sueldos)

– Constancias de egresos (Fotocopias de facturas de Agua, Gas, Luz, Celulares, Alquiler y ABL)

– Título Secundario

– Certificado analítico de estudios

– Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2025

– Plan de estudios

Para mayor información comunicarse con la Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem, 1er. Piso, Tel. 440956 WhatsApp 2244-464216, o por mail: becas@lasflores.gob.ar

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO – OPORTUNIDAD LABORAL El Servicio Municipal de Empleo informa: Distribuidora de alfajores y chocolates de la localidad de Junín solicita personal para ventas en los comercios de Las Flores.

Requisitos:

• Edad de 28 a 45 años

• Preferentemente mujer (no excluyente)

• Con movilidad propia (auto/moto)

• Experiencia en ventas

Los interesados deben enviar un mail a serviciodeempleolf@gmail.com con asunto «VENDEDOR» y adjuntar Curriculum Vitae completo y copia de la Licencia de Conducir.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la décima y última fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 1° de diciembre en el Centro de Exposiciones de Olavarría. Intervinieron 170 jugadores de más de 15 delegaciones, donde los florenses lograron los siguientes resultados:

En Sub 8: 3°) Elson Calzada y 6°) Benjamín Buiraz.

En Sub 10: 8°) Ciro Branchesi Gómez, 15°) Simón Dulau, 25°) Santino Dierickx y 27°) Lucas Lerra.

En Sub 12: 13°) Gael Benavídez, 15°) Benicio Nievas, 22°) Tomás Aguirre y 27°) Ramiro Toledo.

En Sub 15: 25°) Demian Cánepa.

En Libre: 33°) Mario Orlando.

HOCKEY: JAZMÍN ASTABURUAGA PARTICIPÓ EN EL REGIONAL DE CLUBES La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de Jazmín Astaburuaga en el Campeonato Regional de Clubes “A” de Hockey, que se llevó a cabo desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1° de diciembre en Mar del Plata. La jugadora del Club Atlético El Taladro integró el plantel de la categoría Sub 14 del Club Belgrano Hockey, cumpliendo una gran actuación en la defensa, además de desempeñarse con autoridad y criterio en la posición de central y en el mediocampo, midiéndose ante rivales de jerarquía como Atlético Rivadavia, Sociedad Sportiva y Triniti, entre otros, logrando mantener la categoría “A”. Recordamos que este año Jazmín formó parte de la Selección Sub 14 de la Federación de Hockey Cuenca del Salado, interviniendo en el Torneo Argentino en Catamarca, siendo cedida para jugar en este evento de semejante magnitud. Por otro lado, el próximo domingo en Lobos, la joven florense continuará con los entrenamientos del Pre Selectivo Sub 16 de la Cuenca del Salado, junto a otras chicas de El Taladro.

HOCKEY: EL TALADRO SUBCAMPEÓN EN BUENOS AIRES La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al subcampeonato obtenido por la 7ª división del Club Atlético El Taladro, en el marco de un torneo de hockey disputado el pasado fin de semana en el Club Sociedad Hebraica de Buenos Aires con la organización de Arg Team Sport. Participaron siete equipos bajo el sistema de todos contra todos, clasificando a la final del primero al cuarto, donde las chicas del «Verde” desplegaron todo su potencial accediendo a la fase semifinal. En dicha instancia superaron por penales a Banco Provincia “B” (Buenos Aires) y en la final, que por cuestiones climáticas se jugó Hockey Indoor, las florenses fueron superadas ante Banco Provincia “A”. Cabe destacar que la goleadora de El Taladro fue Renata Diz con 6 tantos. Por otro lado, tuvieron el honor de compartir un día con las Leonas Belén Succi, Valentina Raposo, Agostina Alonso, Rochi Sánchez Moccia y Jimena Cedras, y con los Leones Bautista Capurro y Lucas Martínez. Además, fueron supervisadas por Fernando Ferrara, actual entrenador de Las Leonas.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” JUGARON CON LA SELECCIÓN DE PARAGUAY Y SE PRESENTARON EN TIGRE Y RANCHOS Equipos de “Los Fénix”, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, continúan presentándose en diferentes Torneos de Newcom con actuaciones sobresalientes. El sábado en Tigre, la categoría +40 femenina ocupó la tercera ubicación, siendo la mejor jugadora del certamen Natalia Cabrera. Por otro lado, la división +50 mixto no superó la fase de grupo en el certamen llevado a cabo el domingo en Ranchos. Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio perdieron con Kosiukas de 9 de Julio y Rebeldes, que a la postre se consagraron campeones y subcampeones, respectivamente, y luego derrotaron a Dragón de Castelli y Pila. Continuando con la actividad, ayer en el edificio de la ex Fábrica Cattorini se recibió la visita de la Selección de Paraguay, disputándose cuatro encuentros de gran nivel en el marco de sana competencia y camaradería, siendo una experiencia positiva de cara a futuras competencias.

TRES FLORENSES EN LA PRE SELECCIÓN DEL INTERIOR DE BUENOS AIRES DE FÚTBOL PCD Jesús Castro, Emiliano Castro y Enzo González, jugadores de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, fueron convocados para integrar la Pre-Selección del Interior de Buenos Aires. El sábado en la localidad de Rauch, el equipo dirigido por el profesor Roque Cheminet, fue evaluado durante encuentros amistosos y debido a su gran actuación fueron elegidos juntos a representantes de Azul, Ayacucho y Pringles. El resto del plantel estuvo integrado por Lucas Espíndola, Rodolfo Rivarola, Alejandro González, Cristian Romero y Maximiliano Romero.

